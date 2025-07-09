Орловский губернатор опроверг фейк о возможном попадании БПЛА в самолеты

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем Telegram-канале о распространении дипфейка, в котором он якобы заявляет о возможном попадании украинских беспилотников в самолеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Клычков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Андрей Клычков

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Господин Клычков отметил, что авторы фейка не учли, что аэропорт в Орле не работает с 2009 года, а с начала СВО небо над регионом закрыто для гражданской авиации.

Согласно порталу госзакупок, в конце июня были подведены итоги конкурса на завершение затянувшейся реконструкции орловского аэропорта «Южный». Имя подрядчика не раскрывается, однако известно, что он был единственным участником торгов и не стал снижать начальную цену в 2,2 млрд руб.

В начале лета орловские власти оценивали полное завершение обновления «Южного» в 3,6 млрд руб. Окончание первого этапа работ ожидается в 2028 году.

О том, почему затянулась реконструкция аэропорта в Орле, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова