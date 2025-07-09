Между Ярославлем и Рыбинском запустят скоростное судно «Восход»

С 14 июля между Ярославлем и Рыбинском с остановкой в Тутаеве будет курсировать скоростное судно «Восход». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

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Общее время в пути составит два часа. Судно будет отправляться ежедневно от речного вокзала Ярославля в 10.35 и 14.55, из Тутаева – в 11.25, 13.35 и 15.45, 17.55, из Рыбинска – в 12.30 и 16.50. Перевозчиком выступит компания «ВодоходЪ». Эта же компания осуществляет перевозки «Метеором» между Ярославлем и Нижним Новгородом.

«Восход» — судно на подводных крыльях, которое развивает скорость до 60 км/ч.

Алла Чижова