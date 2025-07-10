Минздрав Кубани взыскал 720 тысяч рублей с фельдшера за отказ работать в селе

Министерство здравоохранения Краснодарского края через суд вернуло 720 тыс. руб., ранее выплаченные фельдшеру скорой помощи за участие в программе «Земский фельдшер». Информация об этом содержится в картотеке Первомайского районного суда Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По условиям договора медработник трудоустроился в Амбулаторию №1 Новороссийска (село Цемдолина) и получил компенсационную выплату в размере 500 тыс. руб. Но вместо положенных пяти лет отработал только год, уволившись по собственному желанию.

В случае расторжения договора медицинский работник обязан в течение тридцати дней с даты получения требования министерства перечислить в доход краевого бюджета часть единовременной компенсационной. В случае невыполнения этого требования, с него взыскивается пеня в размере 1/300 от действующей на этот момент ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, исчисленная из суммы невозвращенных денежных средств за каждый день просрочки.

«Срок по возмещению денежных средств истек 23 августа 2022 года. Период просрочки по состоянию на 2 июня 2025 года составил 1 015 дней. Согласно расчету пени: ставка рефинансирования ЦБ РФ составляет 21%, таким образом, размер пени составляет 299,2 тыс. руб. На основании вышеизложенного, общая сумма задолженности составляет 720,4 тыс. руб.»,— говорится в решении суда.

«Земский фельдшер» — государственная программа, направленная на привлечение медицинских специалистов в сельскую местность с помощью единовременных выплат. Размер выплаты для фельдшеров — 500 тыс. руб., для труднодоступных регионов и Дальнего Востока — 750 тыс. и 1 млн руб. соответственно.

Наталья Решетняк