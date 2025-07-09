«СЭ»: «Оренбург» заменит «Торпедо» в РПЛ

Футбольный клуб «Оренбург» заменит московское «Торпедо» в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает газета «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник.

По информации источника, этот вопрос «уже решен». В завершившемся сезоне РПЛ «Оренбург» занял предпоследнее 15-е место и опустился во второй по силе дивизион — Первую лигу. «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге и напрямую вышло в РПЛ.

21 июня руководители «Торпедо» Леонид Соболев и Валерий Скородум были задержаны и заключены под стражу. В их отношении возбуждено дело по ч. 2 ст. 184 УК РФ об «оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, совершенного организованной группой».

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит дело «Торпедо» 10 июля. Новый сезон РПЛ начнется 18 июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Возвращение с задержанием».

Таисия Орлова