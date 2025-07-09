Во время брифинга Захаровой в здании МИД произошла авария

Во время брифинга представителя МИД Марии Захаровой в первом корпусе здания ведомства произошла авария. На посторонний шум обратили внимание журналисты. Он продолжался около 20 минут.

«Произошла авария, которая привела к подтоплению подвальных помещений корпуса 1 МИД, после чего включились системы пожаротушения в здании», — сообщил ТАСС источник в управлении по эксплуатации зданий МИД России.

Сегодня госпожа Захарова провела брифинг по текущим вопросам внешней политики. На нем она сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит КНДР 11–13 июля для участия во втором раунде стратегических консультаций.