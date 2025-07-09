Разморозке активов разглядели альтернативу

Юристы рассказали о новом способе разморозки активов. Механизм может решить проблему с бумагами, которые заблокированы в Евросоюзе. Как пишут «Ведомости», услуга доступна по меньшей мере в трех юридических компаниях. Суть схемы заключается в создании траста на территории дружественной страны, например, на Кипре или на Сейшелах. Туда переводятся права требования на замороженные активы. А сам траст передается в доверительное управление. Управляющий, который должен иметь зарубежную лицензию, заключает договор с консультантами. А они в свою очередь обращаются за разрешением на разблокировку к европейскому и американскому регулятору.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Зачем вообще нужен альтернативный механизм, и почему он работает, объяснил адвокат, партнер фирмы BGP Litigation Сергей Гландин: «Траст, куда вкладываются уже заблокированные активы, точнее, право требования на них передается доверительному управляющему на Кипре. Если он принимает под управление этот самый траст, значит, это уже хороший показатель, и он сможет открыть счет в брокере либо в банке. И наоборот, если трасти говорит, что видит какие-то риски, проблемы из-за траста с российскими бенефициарами и отказывается этим заниматься — это как раз главный показатель.

Санкции ЕС значительно ограничили простор для разблокировки для простых россиян, у которых нет вида на жительство, паспорта, гражданства в Европейском союзе. Есть действующие нормы, запрещающие открывать счета, держать на депозитах свыше определенной суммы. Проблема с разблокировкой, к сожалению, не решается на каком-то межгосударственном или политическом уровне. По-прежнему имеется множество бумаг, которые не имеют отношения к Российской Федерации, но связаны с США и с Европейским Союзом, и здесь нужно разблокировать их классическим путем.

Распоряжаться заблокированными бумагами сейчас нельзя, пока они заморожены в соответствующей юрисдикции: ЕС, Швейцария, Соединенные Штаты Америки. Для условных Сейшельских островов это не является основанием для заморозки, то есть их можно вложить в местный траст, и по сейшельскому праву это будет законно исполнимая сделка. А вот уже когда мы идем за специальной лицензией, за разрешением, мы как раз и просим для таких активов узаконить их перевод, либо разблокировку на другой брокерский счет».

Юристы рассказывают и о других альтернативных механизмах разблокировки. Например, за лицензией может обратиться брокер. В таком случае он выкупает у инвестора права требования с дисконтом в 10-15%. Но во всех подобных схемах есть общий риск, предупреждает партнер юридической фирмы Delcredere Андрей Рябинин: «Что касается перспективности этих альтернативных способов, они априори имеют меньшую вероятность успешной реализации, потому что для чиновников бельгийского казначейства, безусловно, любое отступление от стандартного набора требований и удовлетворяющих эти требования документов — повод для более глубокой перепроверки.

И далеко не всегда в этих случаях усмотрение чиновников казначейства приводит инвесторов к положительному результату. Поэтому инвестору стоит каждый раз взвешивать с юристами, насколько перспективно использовать тот или иной альтернативный механизм. Базовая рекомендация, что если все-таки есть возможность выполнить базовые стандартные требования, пусть даже это может потребовать чуть больше времени, то чаще всего мы бы рекомендовали пойти именно таким путем, потому что перспективы получения лицензии в таком случае будут выше».

Ведомости указывают, что схема с доверительным управлением подойдет только владельцам крупных пакетов бумаг. На создание траста придется потратить от $5 тыс. до $20 тыс. Комиссия консультантов и гонорар успеха в этой сумме не учитываются.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Илья Сизов