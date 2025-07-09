Инвестиции в основной капитал Новопокровского района выросли до 6,1 млрд рублей

За последние годы инвестиции в основной капитал Новопокровского района значительно выросли и сейчас составляют 6,1 млрд руб. Об этом в рамках круглого стола по развитию муниципалитета заявил спикер Заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Новопокровского района Александр Свитенко

Фото: пресс-служба ЗСК Глава Новопокровского района Александр Свитенко

Фото: пресс-служба ЗСК

По его словам, в 2024 году Новопокровский района занял 15-е место по темпам роста инвестиций.

«Ключевыми отраслями являются сельское хозяйство и промышленность. Активно развиваются розничная торговля и общепит. Выгодное географическое положение делает район довольно привлекательным для инвестиционных вложений»,— подчеркнул Юрий Бурлачко.

В то же время председатель ЗСК обратил внимание и на несколько проблемных моментов в развитии муниципалитета, в первую очередь на значительный износ коммунальных сетей.

Глава Новопокровского района Александр Свитенко отметил, что за последние пять лет базовые отрасли экономики муниципалитета выросли в 3,7 раза. В рамках реализации нацпроектов благоустроено семь общественных территорий, создано 13 Центров образования «Точка роста», приобретены музыкальные инструменты для детской школы искусств, построена площадка ГТО.

Отрасль ЖКХ, по его словам, остается одной из самых активно развивающихся, но в то же время наиболее проблемных. Господин Свитенко подчеркнул, что значительные инвестиции в ее развитие и ремонт инженерной инфраструктуры — это вопросы жизненной важности для жителей.

Глава Новопокровского района отметил, что ежегодно в муниципалитете меняют 5% водопроводных и канализационных сетей. В 2024 году выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции канализационных очистных сооружений. Кроме того, подписано трехстороннее концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения.

Леонид Ломакин