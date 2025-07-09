Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие работы выставляют Joron-Derem, De Baecque, Aguttes и Millon, а также о том, какие из них вызывают особый интерес у покупателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aguttes Фото: Aguttes

Итак, Париж и рынок вьетнамского искусства: французский рынок занимает уникальное место в международном ландшафте, особенно для азиатских коллекционеров. Привлеченные ценами, которые часто ниже, чем в других странах, они считают Францию плодородной территорией, богатой историческими сокровищами, иногда возникшими в результате колониальных грабежей. Многие вьетнамцы считают, что шедевры из Китая или Индокитая до сих пор спят во французских частных или семейных коллекциях.

Известно, что в начале XX века многие вьетнамские художники обучались в Париже, часто в знаменитой Школе изящных искусств, а некоторые провели здесь всю свою карьеру. На аукционе Drouot в Париже продажи, посвященные искусству Юго-Восточной Азии, набирают обороты, что отражает растущую привязанность французских аукционных домов. Joron-Derem, De Baecque, Aguttes и Millon работают в этом сегменте, выставляя скульптуры, предметы искусства и другие шедевры великих современных вьетнамских художников. Публике особенно нравятся сцены из частной жизни и семейные портреты, характерные для таких авторов, как Май Трунг Ту и Ле Фо, — искусство, проникнутое нежностью, спокойствием и элегантностью, воплощающее поэтическое и идеализированное видение Азии, всегда очень востребованное коллекционерами.

Французский комиссар-призер Millon зарекомендовал себя как пионер в этой области, став первым французским аукционным домом с отделением во Вьетнаме. С января 2024 года он организует двухуровневые торги Париж—Ханой, что позволяет коллекционерам с обоих континентов одновременно получить доступ к основным произведениям вьетнамского искусства. Эта стратегия принесла свои плоды — в апреле 2024 года лаковая ширма Трана Фук Дуйена была продана за $308,9 тыс., установив новый рекорд для художника. В июне того же года картина Ле Фо «Материнство» была продана за $429,6 тыс., а другая его работа была продана за $656,7 тыс. в октябре. Christie’s тоже выставляет вьетнамцев, а Sotheby’s даже устраивает в Хошимине презентации своих аукционных коллекций.

Дмитрий Буткевич