Туристов с детьми эвакуировали с острова на озере Вуокса из-за шторма

Утром 4 июля сотрудники аварийно-спасательной службы Ленобласти проводили спасательную операцию в Приозерском районе. Туристическую группу с детьми пришлось эвакуировать из-за шторма с острова на озере Вуокса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области

«Группа туристов нуждалась в эвакуации с острова на озере Вуокса из-за неблагоприятных погодных условий. Взрослым и детям было необходимо вернуться в город Приозерск»,— говорится в сообщении ведомства.

По данным 78.ru, инцидент произошел в трех километрах от лодочной станции «Розовый рассвет». Двое взрослых и двое детей 10 и 16 лет прогуливались на лодке и остановились у одного из островов. Транспорт начал тонуть. Один из пассажиров лодки позвонил в службу 112 и сообщил о случившемся.

Спасатели поисково-спасательного отряда Приозерска успешно эвакуировали людей с острова и доставили в город. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее «СПб» писал, что в Петербурге впервые за 160 лет спрогнозировали июльское наводнение.

Андрей Цедрик