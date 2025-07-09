Новак призвал ФАС и Минэнерго не допускать роста цен на бензин в летний период

Вице-премьер Александр Новак призвал принять меры для снижения цен на бензин в период летнего повышения спроса. Для этого он поручил Минэнерго и ФАС оценить маржинальность АЗС с учетом необходимых расходов заправок, а РЖД — решить проблему простоя порожних вагонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Нельзя допустить резкого роста цен на бензин. Прошу Минэнерго совместно с нефтяными компаниями держать руку на пульсе и в ручном режиме балансировать поступление топлива на рынок, чтобы удовлетворить повышенный спрос потребителей в летний период и первые месяцы осени», — сказал Александр Новак на заседании штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.

Чтобы удовлетворить повышенный спрос господин Новак призвал нефтяные компании не допускать закупок товара друг у друга, а покупать нефтепродукты по прямым договорам. Также, отметил вице-премьер, решение вопроса о порожних вагонах поможет наладить своевременный погруз и отправку товара потребителю.

Рентабельность продаж бензина на российских АЗС к концу июня вернулась к январским показателям после весеннего пика. Чистая маржа торговли бензином АИ-92 на АЗС в среднем по России на 27 июня снизилась до 2 руб. за литр, АИ-95 — до 3,7 руб. за литр. В марте эти значения достигали 6 и 7 руб./л соответственно.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бензин продался в минус».