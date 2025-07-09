Территория ярославского зоопарка пострадала от урагана

В Ярославском зоопарке гроза с сильным ветром повредила лесной массив. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в учреждении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Габуева, Вконтакте Фото: Ольга Габуева, Вконтакте

Напомним, что 8 июля в регионе прошел грозовой фронт, который привел к обрывы ЛЭП, падению деревьев, обрушению конструкций домов, затруднениям в движении транспорта. Последствия специалисты устраняют до сих пор. Этим же занимаются сотрудники зоопарка.

«Сильно поврежден лесной массив зоопарка, сотрудники зоопарка с ночи устраняют последствия урагана в целях восстановления ограждений и периметра»,— рассказали в зоопарке.

При этом на основной территории зоопарка повреждений нет, не пострадали и животные.

Ярославский зоопарк разделен на шесть зон: основная территория, ковчег, парк копытных, нерпы, альпака-парк, зооэкзотариум. Всего на территории зоопарка проживают 3,2 тыс. животных 402 видов.

Алла Чижова