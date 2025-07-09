Должность генерального директора в Коршуновском ГОК занял Юрий Мартемьянов

ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (входит в группу «Мечел») изменило структуру управления бизнесом, введя должность гендиректора, которую занял Юрий Мартемьянов. Запись в ЕГРЮЛ сделана 8 июля 2025 года. Ранее Юрий Мартемьянов выполнял обязанности управляющего директора на основании доверенности.

«Управляющей организацией ПАО перестало быть ООО "УК Мечел-Майнинг"», — указано в ЕГРЮЛ. «УК Мечел-Майнинг» управляла предприятием с 2009 года.

ПАО «Коршуновский ГОК» находится в Иркутской области и является единственным в Восточной Сибири горно-обогатительным предприятием по добыче и обогащению железной руды. В состав добывающих активов комбината входят два карьера: «Коршуновский» и «Рудногорский».

Лолита Белова