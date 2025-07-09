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Минспорта Северной Осетии возглавит Сослан Фраев

Глава Правобережного района Сослан Фраев возглавит Министерство физической культуры и спорта Республики Северная Осетия — Алания. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Сергей Меняйло.

Фото: Telegram-канал главы Республики Северная Осетия — Алания Сергея Меняйло

Фото: Telegram-канал главы Республики Северная Осетия — Алания Сергея Меняйло

Перед Сосланом Фраевым уже поставлена задача провести аудит спортшкол, аттестацию тренеров, оценить их нагрузку и результаты воспитанников.

Нынешний руководитель ведомства Артур Хадонов продолжит работать в министерстве в должности заместителя министра.

Наталья Белоштейн

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