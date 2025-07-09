Дом купцов не уложился в бюджет

Краевое управление охраны объектов культурного наследия требует организовать работы по сохранению здания поликлиники №1 Новороссийска — объекта культурного наследия, известного как «Дом купцов Богарсуковых». Соответствующий иск к руководству медучреждения рассмотрит Арбитражный суд Краснодарского края. В поликлинике ссылаются на нехватку средств. Юристы отмечают, несмотря на то что поликлиника не может переложить расходы на краевой бюджет, отсутствие финансирования не освобождает ее от обязанности соблюдать закон.

Фото: 1poliklinika.ru

Арбитражный суд Краснодарского края назначил на 5 августа предварительное заседание по делу о сохранении объекта культурного наследия (ОКН) «Дом купцов Богарсуковых » в Новороссийске. Истцом выступает управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края, ответчиком — ГБУЗ «Городская поликлиника № 1 города Новороссийская» министерства здравоохранения Краснодарского края.

В доме, который расположен на пересечении улиц Рубина и Коммунистической, уже более 120 лет. Построенный в 1903 году, он изначально принадлежал семье Богарсуковых — известных купцов и благотворителей армянского происхождения. Позже здесь размещались табачные склады предпринимателя Абрама Юкелиса, чьи табачные плантации располагались в Мысхако, а с 1930-х годов здание заняла городская больница, преобразованная со временем в поликлинику №1.

Здание признано объектом культурного наследия и находится под охраной государства. Однако, согласно материалам дела, поликлиника, занимающая его на праве оперативного управления, не выполнила требования по разработке научно-проектной документации для его сохранения. Ранее суд уже обязывал учреждение провести необходимые работы, но процесс затягивается.

Адвокат Ольга Целищева говорит, что в уставе ГБУЗ «Городская поликлиника №1 города Новороссийска» закреплено, что собственником здания поликлиники является департамент имущественных отношений Краснодарского края. За поликлиникой закреплено право оперативного управления недвижимым имуществом. В частности, пункт 3.5 Устава поликлиники предусматривает обеспечение бюджетным учреждением сохранности имущества и несение бремени расходов на его содержание.

При этом адвокат подчеркивает, что денежные средства, выделяемые на реализацию государственного задания на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, не предусматривают их расходование на разработку научно-проектной документации по сохранению «Дома купцов Богарсуковых».

«Переложить расходы на краевой бюджет нельзя, можно лишь просить содействия в изыскании денежных средств. Отсутствие финансирования работ по сохранению ОКН не является основанием для освобождения от исполнения требований законодательства РФ в области государственной охраны объектов культурного наследия. Прецедентов перекладывания ответственности за финансирование реставрации на администрацию края мне неизвестны»,— сообщила госпожа Целищева.

Адвокат Мушег Балян считает, что требование управления охраны объектов культурного наследия к городской поликлинике правомерно.

По мнению адвоката, согласно действующему законодательству и учитывая, что имеется вступившее в силу решение суда, исковые требования по настоящему делу с большей долей вероятности будут удовлетворены.

Саркис Айвазян