ЕСПЧ признал РФ ответственной за крушение малайзийского Boeing в 2014 году

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что Россия несет ответственность за крушение Boeing 777 Malaysia Airlines в 2014 году в Донбассе, в результате которого погибли 298 человек. Суд также пришел к выводу, что после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года Россия нарушила международное право.

17 июля 2014 года cамолет Boeing 777 рейса MH17 упал на территории нынешней Донецкой народной республики (ДНР). Согласно постановлению суда, самолет, который по ошибке признали военным, а не гражданским, был сбит из зенитного ракетного комплекса «Бук». К этому же выводу приходила международная следственная группа и суд Нидерландов. По утверждению ЕСПЧ, за применение «Бука» на этой территории ответственна Россия, а значит «у суда не было необходимости устанавливать, кто именно выпустил ракету».

В 2022 году суд в Гааге признал виновными россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко в крушении самолета. Их заочно приговорили к пожизненному заключению. Кто дал указание вести огонь по гражданскому самолету — суд установить не смог.

МИД России тогда раскритиковал решение суда и обвинил судей в нежелании детально разобраться в фактах, доказывающих причастность ВСУ к пуску ракеты. Комментируя постановление ЕСПЧ, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия считает решения суда ничтожными. В сентябре 2022 года Россия вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ, поэтому юридических последствий решение суда не повлечет.

Лусине Баласян