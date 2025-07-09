Глава МАГАТЭ предостерег неядерные державы ЕС от получения немирного атома

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что попытки получения ядерного оружия странами Европы, не обладающими таким арсеналом, превратят мировой порядок в «закон джунглей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisa Leutner / Reuters Фото: Lisa Leutner / Reuters

«Тогда ядерное сдерживание перестанет действовать, и это оружие будет применено»,— сказал он в интервью Rzeczpospolita. По оценкам господина Гросси, потенциал для создания ядерного оружия есть во всей Западной Европе, а также в Азии и в странах Персидского залива.

Глава МАГАТЭ считает, что Германии потребовалось бы несколько месяцев для создания ядерного оружия. ФРГ знает, как его получить, и у нее есть необходимые для этого компоненты. Рафаэль Гросси призвал соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия. В противном случае ядерным арсеналом будут обладать 20-30 государств.

Ядерным оружием обладают девять стран: США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. В июне глава фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йенс Шпан призвал к созданию «ядерного зонтика» над Европой при лидерстве Германии. Он выступил за то, чтобы ФРГ получила прямой доступ к ядерному арсеналу Великобритании и Франции.

Подробнее об обсуждениях создания ядерного щита в ЕС — в материале «Ъ» «Зачем Европе зонтик».