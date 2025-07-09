«Челси» вышел в финал клубного чемпионата мира по футболу. Турнир проходит в эти дни в США. В первом полуфинале лондонский клуб обыграл бразильский «Флуминенсе» (2:0). За развитием событий в Нью-Джерси следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amanda Perobelli / Reuters Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Для того что бы заполнить трибуны, организаторы клубного чемпионата мира воспользовались старой доброй схемой, которая даже в РПЛ работает как часы. Цены на билеты не просто опустили, а обрушили. О том, за сколько можно было попасть на матчи турнира FIFA с призовым фондом $1 млрд, рассказал комментатор онлайн-кинотеатра Okko Лионель Абба: «Перед стартом турнира билет на полуфинал можно было достать за $473, но потом начались серьезные скидки. Билет на полуфинальный матч "Флуминенсе"—"Челси" продавали за $13,5. За официальную кепку "Нью-Йорк Янкис" вы отдадите $50, за парковку на Уолл-стрит — $19».

Это помогло, стадион «Мэт Лайф» в Нью-Джерси заполнился если не до отказа, то значительно, хотя фаворит в матче был очевиден — «Челси». «Флуминенсе» добрался до полуфинала, можно сказать, чудом, и победа бразильской команды над лондонским клубом точно стала бы главной сенсацией. «Челси» достаточно быстро объяснил игрокам «Флуминенсе», кто на поле хозяин, и уже на 18-й минуте Жоао Педро показал, что за него не просто так заплатили €63 млн.

Был в матче момент, который еще раз обратил внимание болельщиков на судейские трактовки. Дело в том, что полузащитник «Челси» Натаниел Чалоба откровенно остановил мяч рукой в своей штрафной площади. Арбитр встречи Франсуа Летексье сначала уверенно указал на точку, но посмотрев повтор, отменил свое решение, заявив, что рука находилась в естественном положении. Это было странно, потому что все повторы только подтверждали — первоначальное решение француза абсолютно верное. Во втором тайме Жоао Педро забил второй гол, после чего все стало понятно. Итог — 2:0 — «Челси» в финале.

Но главный матч на клубном чемпионате мира будет сыгран 9 июля. Финальная игра хоть и определит победителя турнира, но поспорить с вывеской ПСЖ—«Реал» точно не сможет. В прошлом сезоне парижане выиграли Лигу чемпионов, но с «Реалом» там так и не встретились, так что в этот раз можно будет понять, кто есть кто в данный момент. Да турнир, конечно, не тот, но гранды настоящие. Даже просто стоимость игроков будущих соперников должна заставить обратить внимание на эту встречу. До €2,5 млрд на двоих клубы не дотягивают совсем чуть-чуть. К тому же в этот раз можно будет рассчитывать на обилие голов, считает футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции: «Я думаю, будет четыре-пять забитых мячей. Кто выиграет? Для меня фаворит определен — "Пари Сен-Жермен". Думаю, что-то в духе 4:2 мы можем ждать».

Финал же клубного чемпионата мира, где «Челси» сыграет либо с ПСЖ, либо с мадридским «Реалом», состоится 13 июля. А 12 июля на разогреве у европейских суперклубов выступят российские. В нашей стране начинается футбольный сезон, и болельщиков ждет Суперкубок, где встретятся «Краснодар» и ЦСКА.

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