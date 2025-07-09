Американские военные дорого обойдутся Сеулу

Союзница США Южная Корея после сообщения о скором введении 25-процентных пошлин на свой экспорт в Штаты тут же получила от Дональда Трампа новый удар. Глава Белого дома заявил, что Сеул должен платить $10 млрд ежегодно за присутствие в стране американского военного контингента. Незадолго до избрания Трампа Южная Корея заключила пятилетний контракт с администрацией Джо Байдена, в котором были определены все ценовые обязательства Сеула. Японии, где расквартирован самый многочисленный воинский контингент США, счет пока не выставили. Но, исходя из прежних заявлений Трампа, аналогичный шаг в отношении еще одного союзника Штатов в Азии не за горами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Намерение заставить южнокорейскую сторону взять на себя куда более весомую часть расходов на присутствие в стране американских военных президент США высказал во вторник, 8 июля. «Это очень несправедливо. Мы поставляем вооруженные силы многим очень успешным странам. Южная Корея зарабатывает много денег… Но, знаете, они должны платить за вооруженные силы»,— заявил президент США журналистам в Белом доме на заседании своего кабинета.

В продолжение он рассказал, что еще в свой первый президентский срок смог добиться от Сеула согласия платить больше и якобы договорился о том, что ежегодная плата за присутствие военных США в Южной Корее составит $3 млрд с последующим повышением. Но его предшественник Джо Байден, по словам Трампа, «отменил» сделку.

В Республике Корея размещено около 28, 5 тыс. американских военнослужащих. Как главный союзник Штатов в Азии наряду с Японией страна полагается на американский ядерный зонтик для защиты от КНДР, Китая и России. В наличии контингентов в обеих странах заинтересованы и американцы — присутствие в регионе позволяет им противостоять военному доминированию там Пекина.

До конца прошлого года в рамках двустороннего Соглашения о специальных мерах, подписанного Вашингтоном и Сеулом в 2021 году сроком на шесть лет, Южная Корея ежегодно платила за содержание американской военной базы на своей территории чуть более $1 млрд в год.

В разгар прошлогодней предвыборной кампании в Штатах, в ходе которой Дональд Трамп уже грозился заметно поднять ценник за нахождение в Южной Корее американских военных (причем в октябре 2024 года он заявлял, что там якобы находится 40 тыс. солдат США), власти в Сеуле решили перестраховаться. И подписали в конце прошлого года с администрацией Байдена новое пятилетнее соглашение. По нему южнокорейская сторона обязалась увеличить свой взнос на содержание американских войск на 8,3%, до $1,47 млрд в первый год, а его дальнейший размер стороны договорились увязать с индексом потребительских цен.

Заявление о том, что вскоре Сеул заставят платить за содержание американских военных гораздо больше, было сделано Трампом всего через сутки после письменного уведомления от него же о том, что с 1 августа страну ждут 25-процентные пошлины на весь ее экспорт в Штаты.

Новости о пошлинах пришли в тот же день, 7 июля, и в Японию, премьера которой Сигэру Исибу глава Белого дома даже не смог сразу вспомнить по имени и назвал «Мистер Япония», сообщая о 25-процентных тарифах.

О намерении поднять плату за нахождение в Японии американских военных американский президент не сказал. Но, очевидно, лишь пока.

Япония — страна с крупнейшим в мире зарубежным присутствием американских войск (на нескольких базах расквартировано около 53 тыс. военных США), на ее территории также находятся эскадрильи истребителей и единственная за пределами Штатов передовая ударная авианосная группа. По соглашению, заключенному Токио и Вашингтоном в 2022 году и истекающему в марте 2027 года, средние ежегодные расходы японцев на содержание американских войск составляют около $1,48 млрд. Однако в прошлом Дональд Трамп не раз заявлял, что может вывести американские войска, размещенные за рубежом, в том числе и в Японии, если страны, в которых они присутствуют, не будут платить больше.

В мае The Wall Street Journal сообщала о том, что Штаты рассматривают возможность вывода примерно 4,5 тыс. военнослужащих из Южной Кореи на базу в Гуаме, но позднее Пентагон заявил, что это не соответствует действительности.

Насколько более весомым должен стать вклад Токио в собственную безопасность при помощи американских военных, глава Белого дома публично не говорил. Однако, согласно мемуарам Джона Болтона, который был советником Трампа по нацбезопасности в его первый срок, еще тогда президент США требовал от Японии увеличить свой взнос до $8 млрд в год.

Наталия Портякова