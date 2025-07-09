Автодилеры работают на грани

Средняя цена нового автомобиля в России снизилась впервые с 2013 года. На данный момент, по оценкам ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) в среднем машина без пробега стоит 3,1 млн руб. Годом ранее цена была на 230 тыс. руб. выше. Продавцы отмечают, что и российские, и китайские производители ввели значительные сидки, но рынок все равно падает. Около 30% автодилеров испытывают серьезные финансовые трудности. За шесть месяцев продажи снизились на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. У покупателей появилась возможность воспользоваться скидкой, но сделать покупку могут далеко не все. Это подтверждается выдачей автокредитов, объем которой с января по июнь снизился на 53%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Низкие цены вынуждают дистрибуторов и дилеров работать на грани убыточности, говорит президент РОАД Алексей Подщеколдин: «Казалось бы, когда снижаются цены, должен быть взлет продаж. Это последняя форма помощи отрасли, а она не действует. Рынок примерно на 30% ниже чем в 2024-м. Скидки ему не помогают. Что это означает? Рынок, как больной в тяжелом состоянии, что не делай, у него ноль эмоций. Снижение стоимости машин можно назвать положительным результатом для конечного. Дилеры вынуждены продавать автомобили ниже себестоимости, в убыток. Дисконт составляет примерно 5-7% или от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб., но это все равно не дает возможности человеку прийти и сразу сказать, мол, давайте, я готов купить.

Если машина стоила 3,2 млн руб., а теперь ее цена, условно, 3 млн руб., по-прежнему мало тех, у кого зарплата позволяет приобрести ее без кредита. Покупатель приходит за дешевым авто, и теперь уже не цена, а условия предоставления кредита являются барьером для сделки. Китайские бренды стали субсидировать кредитную ставку ниже 15%, поэтому у них в последние дни образовались очереди. Для покупателя все-таки открываются какие-то окна возможностей».

По данным агентства «Автостат», в июне было реализовано 90 тыс. новых легковых автомобилей. Это на четверть меньше показателя 2024-го. Почти треть из проданных машин — продукция АвтоВАЗа. Концерн ввел разовые скидки на все модели Lada в размере от 6% до 34%. Падение средней цены во многом происходит из-за насыщения рынка продукцией, ввезенной без уплаты утилизационного сбора, говорит управляющий директор компанией Frank Auto Ирина Франк. По ее словам, давление оказывают и валютные курсы: «Новые автомобили тоже ввозятся по текущему курсу доллара. У любого дистрибутора зачастую доллар захеджирован на какой-то сумме, и он продлевает или не продлевает этот договор. И если нет, то можно ввозить по текущему курсу. Соответственно, старые стоки продают действительно в убыток, потому что необходимо иметь привязку к текущему курсу американской, европейской или японской валюты. Если курс вырастет, то цены в рублях снова пойдут вверх.

Есть снижение средней цены по новым автомобилям. Это связано с тем, что увеличилось количество машин, которые везут непосредственно на физическое лицо, под заказ. Благодаря этому авто имеют цену продажи ниже минимум на 664 тыс. руб., так как законно не платится коммерческий утиль. Если это автомобиль с бензиновым двигателем например, до 3 л, то дельта может достигнуть 2 млн руб. Те дистрибуторы и дилеры, которые продают автомобили с некой государственной поддержкой, у них действительно есть даже некая очередь».

В середине июня Минпромторг пообещал поддержать дилеров, чтобы не допустить падения продаж по итогам года более чем на 40%. По словам собеседников “Ъ FM” в отрасли, пока конкретных предложения на этот счет не было.

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Станислав Крючков