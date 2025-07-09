В Омске священника осудили на девять лет за развращение ребенка

Советский райсуд Омска вынес приговор в отношении священнослужителя местного храма. Его признали виновным в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетнего (ч. 3 ст. 135 УК РФ), а также в покушении на развратные действия, сообщили «Ъ-Сибирь» в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Подсудимому назначили девять лет лишения свободы, также запретили занимать должности в Русской православной церкви в течение 15 лет.

Фигурантом дела является Николай Бабура. Он был настоятелем храма Нерукотворного образа Спасителя в Омске.

По данным СМИ, священник обвинялся в развращении 12-летнего мальчика.

Александра Стрелкова