В суд на Урале передано дело о краже 1,8 млн рублей у матери участника СВО

В Асбестовский городской суд Свердловской области передано уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в похищении более 1,8 млн руб. у матери участника специальной военной операции (СВО), сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемая в ходе доверительной беседы с матерью бойца СВО узнала, что ее сын не выходить на связь с ноября 2024 года. «Воспользовавшись данной информацией, обвиняемая ввела в заблуждение потерпевшую, сообщив о наличии у нее возможности через знакомого оказать содействие в установлении места нахождении ее сына и в последующем в его лечении», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Подчеркивается, что обвиняемая осознавала, что не сможет выполнить обещанное. Ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного материального ущерба, в особо крупном размере).

Мария Шараева