Фигурантам дела челябинского Миндортранса продлили арест до октября

Мещанский районный суд Москвы продлил на три месяца арест пятерым фигурантам дела о растрате в министерстве дорожного хозяйства Челябинской области. Речь идет о главе министерства Алексее Нечаеве, экс-министре Дмитрии Микулике и начальнике правового управления ведомства Анне Курьяновой. Также срок содержания в СИЗО продлили бывшим руководителям дорожного подрядчика АО «Южуралмост» Александру Зырянову и Константину Зарипову.

Следствие считает, что обвиняемые похитили 2,9 млрд руб. при выполнении контрактов на строительство и ремонт дорог. В период с 2015 по 2019 год они заключили госконтракты на общую сумму свыше 30 млрд руб. и провели фиктивные конкурсные процедуры. Похищенные деньги перечислили на счета компаний, уже не осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность.

Уголовное дело возбудили в феврале этого года, изначально фигурантами проходили пять человек. В апреле стало известно о задержании еще трех подозреваемых. В мае под следствие попали еще два человека Анна Курьянова и директор подведомственного миндору ОГКУ «Челябинскавтодор» Наталья Чеснокова. Все 10 фигурантов отрицают вину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Коллеги по уголовному делу».

Никита Черненко