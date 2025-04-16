ФСБ задержала чиновников и бизнесмена по делу челябинского Миндортранса

В рамках уголовного дела о растрате, возбужденного против министра дорожного хозяйства Челябинской области Алексея Нечаева, задержаны его подчиненные и бывший руководитель дорожного подрядчика. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердил источник в правоохранительных органах. В управлении ФСБ по Челябинской области также подтвердили проведение следственно-оперативных действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Нечаев

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Алексей Нечаев

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Среди задержанных — первый заместитель начальника правового управления министерства Станислав Куликов, его предшественник Алексей Плюта, действующий замначальника Ирина Клементьева и экс-директор ЗАО «ЮжУралАвтобан» Константин Жаботинский. Сотрудниками ФСБ проведены обыски в местах работы и проживания фигурантов.

Министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева задержали сотрудники УФСБ 19 февраля. По версии следствия, он в 2015–2019 годах вместе с экс-министром Дмитрием Микуликом и тремя представителями коммерческих организаций похитил более 2,9 млрд руб. при заключении госконтрактов по ремонту и строительству дорог на основании результатов фиктивных конкурсных процедур. Ранее были задержаны его предшественник Дмитрий Микулик, директор ООО «Технопарк» Александр Зырянов и предприниматель Константин Зарипов. Все фигуранты находятся под стражей.