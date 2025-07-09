Загруженность гостиниц на черноморских курортах Кубани упала на 30–50%

В Геленджике, Кабардинке, Дивноморском загруженность средств размещения в этом сезоне упала на 30–50% в зависимости от объектов по сравнению с весной-летом 2024 года. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал владелец мини-отеля «Южная Дача» (Геленджик) Олег Козыров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: otdyh-gelendzhik.ru Фото: otdyh-gelendzhik.ru

По оценкам предпринимателя, в Анапе в этом сезоне загруженность отелей упала на 70–85%, в Сочи — на 10–15%. Цены на проживание на черноморском побережье снизились от 10 до 30%.

«Номер, который в прошлом году, условно говоря, стоил 10 тыс. руб. за сутки, сегодня может стоить от 5 до 8 тыс. руб. При этом затраты отельеров выросли на все: на коммуналку, закупку продуктов, зарплату персоналу, эксплуатационные расходы. Но сейчас ситуация на рынке такова, что цены диктует потребитель. Отельеров, которые снизили стоимость проживания, сегодня на черноморском побережье Краснодарского края много»,— пояснил господин Козыров.

По словам эксперта, в предыдущие два года на побережье края средняя цена продажи номера в отелях росла на 20–25%. В этом году цены показали до минус 30% по отношению к прошлому году при загрузке меньше на 30–50%.

Олег Козыров назвал три причины провала сезона. Первая — это катастрофа с разливом нефтепродуктов. Туристы не хотят разбираться, где именно плавает мазут, и просто выбирают другие направления. Вторая — дешевый доллар. Путевки в Турцию, по его словам, сегодня стоят относительно дешево (при условии проведения отдыха без выхода за пределы отеля). Третья — высокие ставки по депозитам.

«По статистике, большинство краткосрочных депозитов россиян размещены под 18,5–20% на сумму до 500 тыс. руб. Эта та самая аудитория, которая могла бы потратить деньги на отдых на побережье, но предпочла заработать на высоких банковских процентах»,— приводит пример владелец «Южной Дачи».

По данным сервиса Travelline, за последние две недели туристы бронировали отдых на курортах Краснодарского края в среднем на 15% реже, чем в тот же период прошлого года. Особенно заметное снижение отмечается в Витязево –78%, на Красной Поляне –39%, в Анапе –35%, Лазаревском –32% и Геленджике –25%. При этом в Сочи и Туапсе спад оказался менее выраженным — 4–12%, а в Адлере бронирования, наоборот, выросли на 7%.

Андрей Пугачев