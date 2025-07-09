Telegram оштрафован на 7 млн рублей

Таганский районный суд Москвы признал Telegram Messenger Inc. виновным в неисполнении обязанностей владельцем социальной сети. Компании назначен штраф в размере 7 млн руб., сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Telegram уже неоднократно штрафовали в России за различные нарушения. В этот раз мессенджер привлечен за повторное нарушение (ч.3 ст.13.50 КоАП). Максимальный штраф по данной части статьи предусматривает штраф в 8 млн руб.

Сегодня Таганский суд оштрафовал соцсеть Likeme на 3,5 млн руб. по той же статье (ч.2 ст.13.50 КоАП). Накануне привлекались к ответственности Twitch Interactive, Pinterest, Tik Tok Pte. Ltd, Google LLC и Wikimedia Foundation. Общая сумма штрафов — 28,3 млн руб.