Мэрия Ульяновска отказывается от тепла

Арбитражный суд Ульяновской области частично удовлетворил заявление конкурсного управляющего ульяновского МУП «Городской теплосервис» Оксаны Охлопковой и постановил обязать администрацию Ульяновска принять обратно в казну города имущество (теплосети и связанные с ними оборудование и недвижимость) банкрота, необходимое для выполнения социально значимых работ в условиях естественной монополии. Мэрия отказалась принимать имущество и заявила, что решение суда будет обжаловано в апелляционной инстанции. В профильном комитете регионального заксобрания считают, что администрация не должна отказываться от своих же теплосетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В мэрии Ульяновска не желают возвращать свои теплосети с их постоянными проблемами

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В мэрии Ульяновска не желают возвращать свои теплосети с их постоянными проблемами

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В минувшую пятницу, 4 июля, Арбитражный суд Ульяновской области опубликовал в картотеке суда полный текст своего решения по заявлению конкурсного управляющего ульяновского МУП «Городской теплосервис» Оксаны Охлопковой, которая просила суд обязать мэрию принять в муниципальную казну социально значимое имущество МУП «Городской теплосервис», непосредственно используемое для реализации работ в условиях естественной монополии (имеются в виду теплосети, оборудование и недвижимость, используемые для передачи теплоносителя). При этом предлагалось взыскать с администрации города компенсацию за передаваемое имущество в размере 945 млн руб.

МУП «Городской теплосервис» является теплопередающей компанией, посредником между поставщиком («Т Плюс») и конечным потребителем, обеспечивающим теплом и ГВС 869 МКД Ульяновска, 91 частный жилой дом, 34 больницы, 40 школ, 57 детсадов, две ДЮСШ, 1020 прочих объектов. Протяженность теплосетей — 198 км. Единственным интересантом получения имущества «Городского теплосервиса» является ПАО «Т плюс», что не скрывало и руководство филиала компании.

Дело о банкротстве «Городского теплосервиса» было возбуждено в апреле 2019 года по заявлению Ульяновского патронного завода с суммой исковых требований 195,3 млн руб. В декабре 2021 года введена процедура конкурсного производства с заменой кредитора на его правопреемника — ПАО «Т плюс». Согласно материалам суда, размер неисполненных текущих обязательств должника по состоянию на 31 мая этого года составляет 750 млн руб., сумма по реестру требований кредиторов по основному долгу — 905 млн руб.

Имущество МУП выставлялось на продажу четыре раза. В первый раз в 2022 году начальная цена была 1,088 млрд руб. с минимальным порогом 636 млн руб., но торги не состоялись. Прокурор региона Андрей Теребунов внес мэрии представление о недопустимости занижения цены ниже 3 млрд руб. (такова оценка со стороны ТПП), но и следующие торги не состоялись, а в феврале 2023 года были остановлены в связи с арестом имущества МУП правоохранительными органами из-за возбуждения двух уголовных дел — о покушении на растрату в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ) и о доведении компании до банкротства (ст. 196 УК РФ). По первому делу было предъявлено обвинение Оксане Охлопковой и оценщику Сергею Колесникову. По второму —экс-директору ульяновского филиала «ЭнергосбыТ плюс» Сергею Гужеву и руководителю юротдела «Т плюс» Петру Пергаеву. Обвиняемые своей вины не признают и заявляют, что действовали в соответствии с законодательством.

Представители мэрии в суде заявили о своем несогласии с передачей ей имущества должника, заметив, что это невозможно, т.к. имущество сейчас арестовано. Представитель прокуратуры также возражал против удовлетворения заявления конкурсного управляющего. Суд не принял возражения мэрии, отметив, что арест имущества устанавливает запрет на передачу его третьим лицам и на возврат собственнику не распространяется. Суд обязал мэрию в течение 10 дней после вступления решения в силу принять имущество, а в качестве компенсации уменьшения конкурсной массы установил сумму 12,2 млн руб.

Оксана Охлопкова в беседе с «Ъ» пояснила, что не намерена обжаловать решение суда, заметив, что в практике судов есть решения, когда компенсацию назначали по остаточной стоимости имущества, «а это как раз 12,2 млн руб.». По ее словам, «собрание кредиторов приняло решение больше не проводить торги и передать имущество в муниципальную казну как непроданное в ходе конкурсного производства», «мэрии было направлено уведомление с предложением принять имущество, но она отказалась».

Заммэра Сергей Ермаков сказал «Ъ», что мэрия обжалует решение суда в апелляционной инстанции, «решение неконкретное», «неясно, о каком имуществе идет речь». «Мы в принципе не согласны с возвратом имущества, потому что считаем, что конкурсный управляющий должен принять все меры к его продаже, снижая цену. Решение о возврате категорически преждевременно»,— сказал господин Ермаков, заметив, что администрация «заинтересована в сотрудничестве с ПАО “Т плюс”», «и если предприятие находится в таком тяжелом положении, то это дело рук обеих сторон».

Председатель комитета ЖКХ регионального заксобрания Денис Седов не согласен с заммэра и считает, что мэрия должна принять имущество «Городского теплосервиса», поскольку «теплоснабжение — публичная функция местного самоуправления», и когда теплосети находятся в собственности муниципалитета, оказание услуг будет более стабильным и надежным».

Сергей Титов, Ульяновск