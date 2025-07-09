Apple хочет транслировать гонки «Формулы-1» в США

По данным Financial Times, корпорация Apple подала заявку на получение лицензии для трансляции в США гонок «Формулы-1». В настоящее время показом этих соревнований в США занимается ведущий спортивный телеканал ESPN. По данным анонимных источников FT, в следующем году действующий контракт на трансляцию истекает, поэтому Apple теоретически может получить лицензию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonhard Foeger / Reuters Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Источники издания отмечают, что в последнее время интерес к «Формуле-1» в США растет. Это подтверждается и успехом фильма «F-1» с Брэдом Питтом в главной роли. Картина была снята при участии Apple Studios и собрала рекордную для киностудии сумму — около $300 млн. Ранее Apple уже вышла на рынок спортивных трансляций, подписав в 2022 году контракт с американской бейсбольной лигой MLB, а также с футбольной лигой MLS.

О том, почему фильм о гонщике «Формулы 1» претендует на высокие сборы, читайте в материале «Брэд Питт разогнал болид F1».

Евгений Хвостик