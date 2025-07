Брэд Питт разогнал болид F1

На российские экраны неофициально выходит фильм F1 с Брэдом Питтом. За первые три дня мирового проката картина собрала почти $150 млн — это лучший дебют среди кинопроектов Apple TV. Журнал Variety пишет, что уже обсуждается возможный сиквел. Режиссер проекта Джозеф Косински также намекал на продолжение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Apple Original Films Фото: Apple Original Films

По сюжету, гонщик-ветеран в исполнении Брэда Питта спустя 30 лет возвращается в большой спорт.

— Многие, глядя на Сонни Хейса, видят неудачника, живущего в машине, торчка и лудомана, упустившего свой шанс, хотя он мог стать лучшим. Но я вижу... Возможность.

Создатели фильма F1 заявляли, что стремились максимально точно отразить на экранах профессиональные гонки. Авторы консультировались с Международной автомобильной федерацией. Некоторые эпизоды отсняли на действующих трассах, а сам 61-летний Брэд Питт научился водить машину со скоростью 300 км/ч. Актерам выделили модифицированные болиды «Формулы-2».

Все это может подстегнуть интерес зрителей к настоящим автомобильным соревнованиям, считает автоспортивный журналист и комментатор Александр Кабановский: «Фильма, который создавался при столь значительном участии самой "Формулы 1", не было уже, наверное, 60 лет. Легендарная культовая картина "Гран-при" Джона Франкенхаймера в 1960-е снималась на этапах чемпионата. Фильм активно поддерживала и команда, и даже Энцо Феррари.

В этот раз похожая история. Брэд Питт заручился поддержкой самых больших боссов, а Льюис Хэмилтон, самый титулованный гонщик современности, выступил сопродюсером. Этапы чемпионата стали съемочной площадкой, вплоть до того, что там даже иногда после настоящих снимались "поддельные" награждения. Атмосфера передана очень здорово. Особенно, конечно, для тех, кто не является фанатом гонок, а что-то о них слышал — это что касается правдоподобности. То, что придумали сценаристы вокруг всей этой истории, тем, кто действительно знаком с "Формулой-1", кажется несколько легкомысленным. Но фильм нацелен на то, чтобы привлечь к гонкам непрофессиональную аудиторию. И вот с этой целью, мне кажется, F1 справится прекрасно».

На сайте Rotten Tomatoes более 80% критиков оценили фильм F1 положительно. The Hollywood Reporter отмечает, что оператору удалось полностью донести до зрителя чувства гонщика. При этом The New York Times называет картину «коллекцией визуальных клише». Фильм действительно скорее не запомнится надолго, считает кинокритик, автор Forbes Тамара Ходова: «F1 — классический летний блокбастер.

Типичная стратегия всех голливудских студий: летом обязательно нужен большой глобальный хит, в который вложили кучу денег и от которого, естественно, хотят большого бокс-офиса. Мне кажется, F1 с Брэдом Питтом идеально вписывается: голливудские актеры класса "А", очень опытный продюсер Джерри Брукхаймер. Естественно, на саундтреке у нас Ханс Циммер. Чтобы там ни происходило, какой бы там ни был сценарий, зритель в любом случае сопереживает. Другое дело, конечно, это качество. Это максимально усредненный фильм.

При этом F1 — довольно циничный продукт, с головы до ног коммерческий. И это очень точный расчет.

Все в нем построено так, чтобы не раздражало, не оставляло каких-то особо сильных чувств или возражений, но одновременно привлекало своей яркостью, гламурностью, возможностью посмотреть на на Брэда Питта, который, несмотря на свои 60 лет, еще обладает довольно сильной звездной харизмой, в болиде "Формулы 1". Почему нет? Это довольно хорошие показатели для Apple TV, которые впервые оказываются в выигрыше. Хотя это тоже, на самом деле, спорное утверждение, потому что на фильм было потрачено более $200 млн, а пока он заработал в прокате недостаточно для того, чтобы окупиться».

По оценкам Forbes, спонсорские соглашения принесли создателям фильма F1 не менее $40 млн. СМИ писали, что весь бюджет может достигать $300 млн. Однако в одном из интервью режиссер Косински опроверг эту информацию, по его словам, цифра завышена.

Фотогалерея Весь этот Брэд Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Брэд Питт родился 18 декабря 1963 года в городе Шавни (Оклахома, США) в религиозной американской семье. В школе мальчик занимался спортом, принимал участие в клубе дебатов, был активным учеником. Поступив в университет, где должен был изучать журналистику и рекламное дело, Питт бросил его ради покорения Голливуда Фото: из личного архива Брэда Питта Перед тем как стать актером, Брэду Питту пришлось сменить несколько профессий: он поработал водителем, возил мебель, был промоутером в костюме цыпленка. Все это время Питт упорно ходил на кастинги, при этом посещая актерские курсы Фото: Fred Prouser / Reuters В 1987 году актеру досталась роль в телесериале «Даллас», после чего он стал сниматься в небольших эпизодических ролях. В 1991 году Брэд Питт получил первую большую роль: режиссер Ридли Скотт позвал его в роуд-муви «Тельма и Луиза» (кадр на фото) Фото: Metro-Goldwyn-Mayer После «Тельмы и Луизы» последовали успешные картины «Легенды осени», «Интервью с вампиром: Хроника жизни вампира», «Семь». В 1995 году актер был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Терри Гиллиама «12 обезьян», в котором он сыграл душевнобольного защитника животных. Получил «Оскара» Питт только в 2014 году, выступив сопродюсером фильма «12 лет рабства» Фото: Michael Caulfield / AP «У меня масса планов. Я бы хотел иметь кучу домов на колесах. Я бы хотел записать альбом, как Дженнифер Лопез. Я бы хотел выпустить свою собственную линию одежды. У меня все будет, как у Паффа Дэдди. Только мех будет синтетический». Фото: Reed Saxon / AP Фильм 1999 года Дэвида Финчера «Бойцовский клуб» (кадр на фото) числится в десятке лучших по версии IMDb. Эдвард Нортон вспоминал, что они с Брэдом Питтом договорились о том, что по ходу съемок один будет соблюдать строгую диету и худеть, а второй (Питт) будет наращивать мышечную массу Фото: Fox 2000 Pictures В 2000 году Брэд Питт женился на актрисе Дженнифер Энистон (на фото), однако пара рассталась спустя пять лет. Еще до начала бракоразводного процесса у актера начался роман с Анджелиной Джоли. «Я провел 90-е годы, пытаясь спрятаться, скрыться от полной звездной какофонии. Меня стало тошнить от самого себя. Я начал ощущать себя жалким. Вдруг я понял совершенно отчетливо, что упорно ищу фильм об интересной жизни, потому что моя собственная жизнь неинтересна. Я думал, что брак с Джен сможет помочь что-то с этим сделать. Пытался представить себе такой брак, каким он не был»,— рассказывал впоследствии актер Фото: Vincent Kessler / Reuters «Мы, знаменитости, вынуждены держаться вместе. Я же не могу просто пойти к доктору и сидеть в приемной, читая журнал, — ко мне начнут подходить люди. Я не могу просто приехать в аэропорт и ждать своего рейса — меня там просто покалечат» Фото: Kevork Djansezian / AP Брэд Питт — большой поклонник картины Гая Ричи (на фото слева) «Карты, деньги, два ствола». Встретившись с режиссером, Брэд попросил его сыграть в следующей картине. В итоге в фильме «Большой куш» Питт получил роль Микки-цыгана после того, как выяснилось, что он не может достоверно сымитировать лондонский акцент Фото: Fotodom / Richard Young / REX / Shutterstock Актер активно занимается благотворительностью. К примеру, после урагана «Катрина», от которого в 2005 году пострадал Новый Орлеан, Брэд Питт создал фонд, занимавшийся строительством домов для тех, кто после стихийного бедствия лишился крова Фото: Gautam Singh / AP Роман Брэда Питта и Анджелины Джоли (на фото) начался на съемочной площадке фильма «Мистер и миссис Смит». Пара отказывалась комментировать свои отношения, но везде появлялась вместе. В 2012 году пара объявила о помолвке после семи лет совместной жизни, а в 2014 году поженилась. В 2016 году актриса подала на развод, в 2019 году суд принял решение о расторжении брака Фото: Lionel Cironneau / AP «Как-то раз я позвонил своему деду. "Мы тут посмотрели твое кино", — сказал дед. "Какое именно, дед?" — сказал я. А он крикнул моей бабушке: "Эй, Бетти, как называлось то кино, от которого я блевал третьего дня?"» Фото: Arnd Wiegmann / Reuters В 2004 году актер снялся в исторической драме «Троя» по мотивам поэмы Гомера «Илиада», где сыграл роль Ахиллеса (на фото). «Я никогда в своей жизни не проводил так много времени в юбке, как на съемках "Трои"». Но юбки не так уж и плохи. Черт, они вовсе не так плохи»,— рассказывал актер о съемочном процессе Фото: Radiant Productions «Свобода слова? Мне кажется, это отличная штука. Мне кажется, у всех должна быть свобода слова. Но вы лучше спросите об этом у Анджелины. Она вам расскажет гораздо больше, чем я».

На фото: Брэд Питт с бывшим президентом США Биллом Клинтоном Фото: Stephen Chernin / AP «Я без ума от мотоциклов. Абсолютно чокнут. У меня есть чопперы. У меня есть спортивные. У меня есть кроссовые. У меня есть мотоциклы, собранные специально для меня. Все эти машины — настоящее искусство, как скульптура. Но я не хочу говорить об этом. Просто признаю, что у меня есть такая болезнь. Вот и все» Фото: Matt Sayles / AP В 2006 году в Намибии у Джоли и Питта родилась дочь Шайло Нувель, а через два года двойня — мальчик Нокс Леон и девочка Вивьен Маршелин. Актер усыновил всех приемных детей жены, всего их у пары шестеро и все носят фамилию Джоли-Питт Фото: Toru Hanai / Reuters В 2009 году актер снялся в фильме Квентина Тарантино (на фото) «Бесславные ублюдки», который собрал в мировом прокате $320 млн. Актеру досталась роль лейтенанта Альдо Рейна по прозвищу «Апач», Тарантино и Питт давно хотели поработать вместе Фото: Reuters / Fabrizio Bensch Роль бейсбольного менеджера Билли Бина в спортивной драме Беннетта Миллера «Человек, который изменил все» принесла актеру номинации на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA Фото: Francois Mori / AP «Если бы у меня были сверхъестественные способности, я бы повернул время вспять — вот что бы я сделал». Фото: Laszlo Balogh / Reuters В 2014 году в прокат вышел боевик Дэвида Эйра «Ярость», где Брэд Питт сыграл с Логаном Германом (на фото) и Шайей Лабафом Фото: Yuya Shino / Reuters Среди работ актера — боевик «Союзники» Роберта Земекиса (премьера — на фото, 2016 год) и военная драма «Машина войны» (2017). В 2018 году Брэд Питт сыграл эпизодическую роль во второй части блокбастера «Дэдпул», а в 2019 году снялся в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» .За свою роль в этом фильме актер получил награды «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и ряд других премий Фото: Abraham Caro Marin / AP В 2022 году Брэд Питт снялся в фильме «Быстрее пули» режиссера Дэвида Литча, а также в картинах «Вавилон» Джека Конрада и «Затерянный город» Аарона и Адама Ни Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Следующая фотография 1 / 22 Брэд Питт родился 18 декабря 1963 года в городе Шавни (Оклахома, США) в религиозной американской семье. В школе мальчик занимался спортом, принимал участие в клубе дебатов, был активным учеником. Поступив в университет, где должен был изучать журналистику и рекламное дело, Питт бросил его ради покорения Голливуда Фото: из личного архива Брэда Питта Перед тем как стать актером, Брэду Питту пришлось сменить несколько профессий: он поработал водителем, возил мебель, был промоутером в костюме цыпленка. Все это время Питт упорно ходил на кастинги, при этом посещая актерские курсы Фото: Fred Prouser / Reuters В 1987 году актеру досталась роль в телесериале «Даллас», после чего он стал сниматься в небольших эпизодических ролях. В 1991 году Брэд Питт получил первую большую роль: режиссер Ридли Скотт позвал его в роуд-муви «Тельма и Луиза» (кадр на фото) Фото: Metro-Goldwyn-Mayer После «Тельмы и Луизы» последовали успешные картины «Легенды осени», «Интервью с вампиром: Хроника жизни вампира», «Семь». В 1995 году актер был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Терри Гиллиама «12 обезьян», в котором он сыграл душевнобольного защитника животных. Получил «Оскара» Питт только в 2014 году, выступив сопродюсером фильма «12 лет рабства» Фото: Michael Caulfield / AP «У меня масса планов. Я бы хотел иметь кучу домов на колесах. Я бы хотел записать альбом, как Дженнифер Лопез. Я бы хотел выпустить свою собственную линию одежды. У меня все будет, как у Паффа Дэдди. Только мех будет синтетический». Фото: Reed Saxon / AP Фильм 1999 года Дэвида Финчера «Бойцовский клуб» (кадр на фото) числится в десятке лучших по версии IMDb. Эдвард Нортон вспоминал, что они с Брэдом Питтом договорились о том, что по ходу съемок один будет соблюдать строгую диету и худеть, а второй (Питт) будет наращивать мышечную массу Фото: Fox 2000 Pictures В 2000 году Брэд Питт женился на актрисе Дженнифер Энистон (на фото), однако пара рассталась спустя пять лет. Еще до начала бракоразводного процесса у актера начался роман с Анджелиной Джоли. «Я провел 90-е годы, пытаясь спрятаться, скрыться от полной звездной какофонии. Меня стало тошнить от самого себя. Я начал ощущать себя жалким. Вдруг я понял совершенно отчетливо, что упорно ищу фильм об интересной жизни, потому что моя собственная жизнь неинтересна. Я думал, что брак с Джен сможет помочь что-то с этим сделать. Пытался представить себе такой брак, каким он не был»,— рассказывал впоследствии актер Фото: Vincent Kessler / Reuters «Мы, знаменитости, вынуждены держаться вместе. Я же не могу просто пойти к доктору и сидеть в приемной, читая журнал, — ко мне начнут подходить люди. Я не могу просто приехать в аэропорт и ждать своего рейса — меня там просто покалечат» Фото: Kevork Djansezian / AP Брэд Питт — большой поклонник картины Гая Ричи (на фото слева) «Карты, деньги, два ствола». Встретившись с режиссером, Брэд попросил его сыграть в следующей картине. В итоге в фильме «Большой куш» Питт получил роль Микки-цыгана после того, как выяснилось, что он не может достоверно сымитировать лондонский акцент Фото: Fotodom / Richard Young / REX / Shutterstock Актер активно занимается благотворительностью. К примеру, после урагана «Катрина», от которого в 2005 году пострадал Новый Орлеан, Брэд Питт создал фонд, занимавшийся строительством домов для тех, кто после стихийного бедствия лишился крова Фото: Gautam Singh / AP Роман Брэда Питта и Анджелины Джоли (на фото) начался на съемочной площадке фильма «Мистер и миссис Смит». Пара отказывалась комментировать свои отношения, но везде появлялась вместе. В 2012 году пара объявила о помолвке после семи лет совместной жизни, а в 2014 году поженилась. В 2016 году актриса подала на развод, в 2019 году суд принял решение о расторжении брака Фото: Lionel Cironneau / AP «Как-то раз я позвонил своему деду. "Мы тут посмотрели твое кино", — сказал дед. "Какое именно, дед?" — сказал я. А он крикнул моей бабушке: "Эй, Бетти, как называлось то кино, от которого я блевал третьего дня?"» Фото: Arnd Wiegmann / Reuters В 2004 году актер снялся в исторической драме «Троя» по мотивам поэмы Гомера «Илиада», где сыграл роль Ахиллеса (на фото). «Я никогда в своей жизни не проводил так много времени в юбке, как на съемках "Трои"». Но юбки не так уж и плохи. Черт, они вовсе не так плохи»,— рассказывал актер о съемочном процессе Фото: Radiant Productions «Свобода слова? Мне кажется, это отличная штука. Мне кажется, у всех должна быть свобода слова. Но вы лучше спросите об этом у Анджелины. Она вам расскажет гораздо больше, чем я».

На фото: Брэд Питт с бывшим президентом США Биллом Клинтоном Фото: Stephen Chernin / AP «Я без ума от мотоциклов. Абсолютно чокнут. У меня есть чопперы. У меня есть спортивные. У меня есть кроссовые. У меня есть мотоциклы, собранные специально для меня. Все эти машины — настоящее искусство, как скульптура. Но я не хочу говорить об этом. Просто признаю, что у меня есть такая болезнь. Вот и все» Фото: Matt Sayles / AP В 2006 году в Намибии у Джоли и Питта родилась дочь Шайло Нувель, а через два года двойня — мальчик Нокс Леон и девочка Вивьен Маршелин. Актер усыновил всех приемных детей жены, всего их у пары шестеро и все носят фамилию Джоли-Питт Фото: Toru Hanai / Reuters В 2009 году актер снялся в фильме Квентина Тарантино (на фото) «Бесславные ублюдки», который собрал в мировом прокате $320 млн. Актеру досталась роль лейтенанта Альдо Рейна по прозвищу «Апач», Тарантино и Питт давно хотели поработать вместе Фото: Reuters / Fabrizio Bensch Роль бейсбольного менеджера Билли Бина в спортивной драме Беннетта Миллера «Человек, который изменил все» принесла актеру номинации на премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA Фото: Francois Mori / AP «Если бы у меня были сверхъестественные способности, я бы повернул время вспять — вот что бы я сделал». Фото: Laszlo Balogh / Reuters В 2014 году в прокат вышел боевик Дэвида Эйра «Ярость», где Брэд Питт сыграл с Логаном Германом (на фото) и Шайей Лабафом Фото: Yuya Shino / Reuters Среди работ актера — боевик «Союзники» Роберта Земекиса (премьера — на фото, 2016 год) и военная драма «Машина войны» (2017). В 2018 году Брэд Питт сыграл эпизодическую роль во второй части блокбастера «Дэдпул», а в 2019 году снялся в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» .За свою роль в этом фильме актер получил награды «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и ряд других премий Фото: Abraham Caro Marin / AP В 2022 году Брэд Питт снялся в фильме «Быстрее пули» режиссера Дэвида Литча, а также в картинах «Вавилон» Джека Конрада и «Затерянный город» Аарона и Адама Ни Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Смотреть

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова