Брэд Питт разогнал болид F1
Почему фильм о гонщике «Формулы 1» претендует на высокие сборы
На российские экраны неофициально выходит фильм F1 с Брэдом Питтом. За первые три дня мирового проката картина собрала почти $150 млн — это лучший дебют среди кинопроектов Apple TV. Журнал Variety пишет, что уже обсуждается возможный сиквел. Режиссер проекта Джозеф Косински также намекал на продолжение.
Фото: Apple Original Films
По сюжету, гонщик-ветеран в исполнении Брэда Питта спустя 30 лет возвращается в большой спорт.
— Многие, глядя на Сонни Хейса, видят неудачника, живущего в машине, торчка и лудомана, упустившего свой шанс, хотя он мог стать лучшим. Но я вижу... Возможность.
Создатели фильма F1 заявляли, что стремились максимально точно отразить на экранах профессиональные гонки. Авторы консультировались с Международной автомобильной федерацией. Некоторые эпизоды отсняли на действующих трассах, а сам 61-летний Брэд Питт научился водить машину со скоростью 300 км/ч. Актерам выделили модифицированные болиды «Формулы-2».
Все это может подстегнуть интерес зрителей к настоящим автомобильным соревнованиям, считает автоспортивный журналист и комментатор Александр Кабановский: «Фильма, который создавался при столь значительном участии самой "Формулы 1", не было уже, наверное, 60 лет. Легендарная культовая картина "Гран-при" Джона Франкенхаймера в 1960-е снималась на этапах чемпионата. Фильм активно поддерживала и команда, и даже Энцо Феррари.
В этот раз похожая история. Брэд Питт заручился поддержкой самых больших боссов, а Льюис Хэмилтон, самый титулованный гонщик современности, выступил сопродюсером. Этапы чемпионата стали съемочной площадкой, вплоть до того, что там даже иногда после настоящих снимались "поддельные" награждения. Атмосфера передана очень здорово. Особенно, конечно, для тех, кто не является фанатом гонок, а что-то о них слышал — это что касается правдоподобности. То, что придумали сценаристы вокруг всей этой истории, тем, кто действительно знаком с "Формулой-1", кажется несколько легкомысленным. Но фильм нацелен на то, чтобы привлечь к гонкам непрофессиональную аудиторию. И вот с этой целью, мне кажется, F1 справится прекрасно».
На сайте Rotten Tomatoes более 80% критиков оценили фильм F1 положительно. The Hollywood Reporter отмечает, что оператору удалось полностью донести до зрителя чувства гонщика. При этом The New York Times называет картину «коллекцией визуальных клише». Фильм действительно скорее не запомнится надолго, считает кинокритик, автор Forbes Тамара Ходова: «F1 — классический летний блокбастер.
Типичная стратегия всех голливудских студий: летом обязательно нужен большой глобальный хит, в который вложили кучу денег и от которого, естественно, хотят большого бокс-офиса. Мне кажется, F1 с Брэдом Питтом идеально вписывается: голливудские актеры класса "А", очень опытный продюсер Джерри Брукхаймер. Естественно, на саундтреке у нас Ханс Циммер. Чтобы там ни происходило, какой бы там ни был сценарий, зритель в любом случае сопереживает. Другое дело, конечно, это качество. Это максимально усредненный фильм.
При этом F1 — довольно циничный продукт, с головы до ног коммерческий. И это очень точный расчет.
Все в нем построено так, чтобы не раздражало, не оставляло каких-то особо сильных чувств или возражений, но одновременно привлекало своей яркостью, гламурностью, возможностью посмотреть на на Брэда Питта, который, несмотря на свои 60 лет, еще обладает довольно сильной звездной харизмой, в болиде "Формулы 1". Почему нет? Это довольно хорошие показатели для Apple TV, которые впервые оказываются в выигрыше. Хотя это тоже, на самом деле, спорное утверждение, потому что на фильм было потрачено более $200 млн, а пока он заработал в прокате недостаточно для того, чтобы окупиться».
По оценкам Forbes, спонсорские соглашения принесли создателям фильма F1 не менее $40 млн. СМИ писали, что весь бюджет может достигать $300 млн. Однако в одном из интервью режиссер Косински опроверг эту информацию, по его словам, цифра завышена.
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Весь этот Брэд
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