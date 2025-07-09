«Быки» остались без головы

Один из самых авторитетных менеджеров команд «Формулы-1» Кристиан Хорнер в среду, 9 июля, был внезапно уволен с поста руководителя «конюшни» Red Bull. Никаких причин расставания со специалистом, руководившим «быками» с момента создания команды, ее владельцы не назвали. Впрочем, если посмотреть на то, что происходило в Red Bull в последние полтора года, они кажутся очевидными. Хорнер, который привел Red Bull на вершину автоспорта, в какой-то момент утратил контроль над ситуацией, лишился ключевых сотрудников и позволил чемпионской команде опуститься до уровня де-факто середняка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Red Bull Кристиан Хорнер

Фото: Amr Alfiky / Reuters Бывший глава Red Bull Кристиан Хорнер

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Команда «Формулы-1» Red Bull, ведущий гонщик которой Макс Ферстаппен выиграл последние четыре чемпионата мира, объявила о решении расстаться с руководителем «конюшни» Кристианом Хорнером. Причем, как говорится в сообщении команды, решение вступило в силу незамедлительно. А ведь обычно такого рода перестановки анонсируются заранее, чтобы обеспечить плавный транзит власти от прежнего руководителя к новому. На место Хорнера назначен Лоран Мекис. Француз ранее являлся руководителем фарм-команды Red Bull — Racing Bulls. Его место в младшей команде «быков» занял гоночный директор Racing Bulls Алан Пермейн.

О том, что именно подвигло владельцев команды уволить Хорнера, не сообщается. В заявлении содержатся лишь дежурные слова благодарности за проделанную работу от исполнительного директора материнской структуры команды — австрийской Red Bull GmbH — Оливера Минцлаффа. А Sky Sports приводит слова поговорившего с Хорнером известного в прошлом гонщика «Формулы-1» Мартина Брандла, который сказал, что «Кристиану не назвали конкретную причину увольнения».

Еще в начале прошлого года позиции Хорнера в Red Bull представлялись незыблемыми. Команду он возглавлял с момента ее создания в 2005 году. Она была сформирована на базе ушедшего из гонок Jaguar (владевшая маркой и командой Ford Motors в 2004-м, после нескольких лет неудачных выступлений, продала «конюшню» за символический $1). На первых порах результаты не впечатляли. Но уже к 2010 году Хорнер сумел собрать коллектив, создавший чемпионскую машину. Вылилось это в четыре подряд (2010–2013) победы в первенстве Себастьяна Феттеля. Потом, правда, Red Bull уступил позиции Mercedes, но в 2021 году Макс Ферстаппен вернул «быкам» титул, который подтверждал потом еще три раза подряд. Иными словами, в общей сложности при Хорнере Red Bull восемь раз выигрывал чемпионат пилотов, плюс шесть раз первенствовал в Кубке конструкторов.

Все пошло наперекосяк внезапно.

В начале прошлого года одна из сотрудниц Red Bull (ее имя так и не было названо) обвинила Хорнера в сексуальных домогательствах. В истории фигурировала некая переписка через мессенджеры, скриншоты которой были разосланы множеству заинтересованных лиц, включая руководство Международной автомобильной федерации (FIA). Red Bull GmbH начала расследование, которое было поручено провести независимым специалистам. Кристиан Хорнер был вынужден выдержать девятичасовой допрос. В итоге все обвинения с него были сняты.

Тем не менее внутри Red Bull после этого что-то сломалось. В мае 2024 года об уходе из команды заявил ее главный конструктор Эдриан Ньюи, наиболее успешный создатель машин «Формулы-1» в истории. На автомобилях, построенных под его руководством, гонщики трех разных команд (Williams, McLaren и Red Bull) 13 раз становились чемпионами мира. Что подвигло Ньюи на такой шаг, достоверно неизвестно (сейчас он работает в Aston Martin), но как утверждали источники BBC, он просто устал от раздрая внутри «конюшни».

Собственно, раздрай начался еще в конце 2022 года, вскоре после смерти Дитриха Матешица, одного из основателей компании Red Bull.

Наследовавший ему Марк Матешиц и примкнувший к нему Оливер Минцлафф, как сообщало издание Bild, разошлись во взглядах на то, как нужно управлять командой, с контролирующим акционером Red Bull GmbH таиландским миллиардером Чалермом Ювидьей. Австрийскую сторону в этом противостоянии представлял Хельмут Марко (он числится советником команды, но имеет влияние, несоразмерное должности), таиландскую — собственно Кристиан Хорнер. Первая, похоже, победила, воспользовавшись тем, что кризис, начавшийся в Red Bull еще в прошлом году, в нынешнем только усугубился, а Хорнер не в состоянии с ним справиться.

Чтобы понять глубину проблем Red Bull, достаточно посмотреть на результаты команды в текущем сезоне. В Кубке конструкторов она идет на четвертом месте. Не так уж вроде бы и плохо. Но если бы не лучший гонщик своего поколения Макс Ферстаппен, кажется, способный заставлять двигаться то, что двигаться не может, Red Bull был бы сейчас где-то ближе к нижней части таблицы. Из 172 очков, набранных «быками» в Кубке конструкторов, 165 принес голландец (на данный момент он третий в общем зачете). Его напарники, а в роли второго номера Red Bull сначала выступал Лиам Лоусон, которого затем сменил Юки Цунода, ни разу даже не приблизились к подиуму. Тот же Цунода последние пять гонок вообще закончил за пределами даже топ-10.

И словно этого было мало, пошли активные разговоры о том, что уже и сам Ферстаппен намерен уйти из команды — на прошлой неделе Sky Sports Italia со ссылкой на свои источники сообщила, что четырехкратный чемпион мира принял предложение Mercedes и теперь дело только за утверждением перехода со стороны совета директоров команды. И как утверждает издание F1-Insider, именно это могло стать ключевым фактором при принятии решения об увольнении Хорнера. Дескать, сам Ферстаппен заявил, что продолжит сотрудничество с австрийской конюшней, только если Хорнер будет уволен.

Александр Петров