В России предложили повысить транспортный налог для машин старше 15 лет

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предложила повысить налог на машины старше 15 лет. Об этом заявил глава РОАД Алексей Подщеколдин.

«Рыба» поправок, которые впоследствии передадут законодателям, уже согласовывается с юристами, сообщил господин Подщеколдин на пресс-коференции, посвященной авторитейлу.

РОАД также предлагает дополнительно к налогу обязать владельцев старых авто дважды в год проходить техосмотр. По мнению продавцов автомобилей, эти меры помогут стимулировать граждан избавляться от старых машин.

Дилеры объясняют данную потребность устареванием автопарка. Согласно данным РОАД, большинство автомобилей в России старше десяти лет — 39,75 млн из 55,06 млн (72%). Средний возраст автомобиля в стране, уточнил господин Подщеколдин, составляет 16 лет. Для обновления автопарка требуется выпускать по 3 млн машин в год на протяжении десяти лет.

По данным Минпромторга, за первые пять месяцев 2025 года продажи новых автомобилей в России упали на 28% к аналогичному периоду в 2024 году — до 506 тыс. единиц. По словам вице-президента РОАД Вячеслава Жигалина, «стратегия дилеров сейчас — это выживание».

Подробнее о проблемах, с которыми сталкивается отечественный авторитейл, — в материале «Ъ-FM».