Авторынок рассчитывает на поддержку

Авторынок в ожидании анонсированных Минпромторгом мер поддержки. Глава ведомства Антон Алиханов заявил, что не допустит падения продаж на 40% по итогам 2025 года. Несмотря на то, что дилеры называют ситуацию худшей за последние 20 лет, особых надежд на чиновников они не возлагают. По словам собеседников “Ъ FM”, министерство исходит из сценария, вероятность которого и так мала. Тему продолжит Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным Минпромторга, за пять месяцев 2025-го продажи новых автомобилей упали на 28% к аналогичному периоду, по словам Антона Алиханова, позитивного 2024 года, и составили 506 тыс. единиц. Критическим назван рубеж, при котором рынок просядет на 40%. Конкретные предложения ведомство представит в ближайшее время.

Дилеры их ждут, но многое зависит от ЦБ, говорит генеральный директор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский: «Меры поддержки назрели достаточно давно. Но если они предназначены исключительно для АвтоВАЗа, то ситуация у него будет улучшаться, а у всех других останется такой же тяжелой, как и была.По нашему мнению, ставка для конечного клиента должна выйти на уровень 15-17%. Большого объема денег у населения нет. Все смотрят с каким-то горизонтом — август-сентябрь, когда будут выходить депозиты, и люди получат накопленный процент, и тогда уже они смогут распоряжаться деньгами по своему усмотрению. Ставка по автокредитам сейчас составляет около 30% — это нежизнеспособный показатель».

Одной из уже реализованных мер защиты российского автопрома Антон Алиханов назвал утилизационный сбор. В правительстве не исключают, что этот механизм можно было бы применить и в других отраслях. Сбор выполняет фискальную роль, и продавцы машин от него явно не в восторге, отмечает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. По его оценкам, падение по итогам 2025 года составит около 30%: «Утильсбор стал таргетом цены на рынке. Несмотря на то, что стоимость автомобилей на самом деле сейчас снижается, а юань подешевел на 30%, это все равно позволяет китайским компаниям получать аналогичную выручку в своей валюте, продавая со скидкой чуть ли не на 20-30%.

Поэтому утильсбор не сыграл заградительной роли. На нем отечественные компании только проиграли.

Если ничего не изменить, точно мы закончим год с продажами в районе 1,1 млн единиц».

Ряд дилеров работает по посреднической схеме, которая позволяет клиенту уйти от лишних затрат, отмечает управляющий директор Frank Auto Ирина Франк: «Стоки с запасом чуть ли не на полгода вперед. Это вынуждает вести ценовые войны. Как ни странно, сейчас очень помогает реализация ввезенных параллельным импортом автомобилей, зарегистрированных сразу на физические лица, без коммерческого утильсбора. Выгода для клиента, который приобретает на себя автомобиль и ездит на нем не менее года составляет 664 тыс. руб.».

По словам Антона Алиханова, Минпромторг рассматривает возможность обязать иностранных производителей при локализации использовать российские компоненты. А одной из мер вслед за локализацией такси может стать локализация парков в каршеринге. Но в случае с компонентной базой механизм и так уже внедряется, обращает внимание эксперт портала «Китайские автомобили» Денис Бобылев: «Это, в частности, специальный инвестиционный контракт, который производитель подписывает с государством, получая поддержку на производство автомобилей. Такие соглашения заключены у завода AGR, у марки Haval.

Они обязуются все время повышать использование компонентов от российских производителей. Эта мера действительно эффективная. Взаимодействие с российскими поставщиками помогает улучшать и адаптацию продукта под российские условия, и его себестоимость».

Если кредит не по карману, можно попытаться обойтись зарплатой и приобрести подержанное отечественное авто. Но и здесь до конца года не успеть. «Авто.ру» и hh.ru составили индекс доступности автомобилей. В лидерах Lada Vesta, на приобретение которой теперь требуется 14 средних зарплат вместо 15. А вот откладывать на Hyundai Solaris нужно на три месяца дольше. Без каких-либо иных расходов и со средней зарплатой в 75 тыс., на «корейце» с пробегом можно будет войти в 2027-й.

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Станислав Крючков