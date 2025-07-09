В Ярославской области меры поддержки участников СВО объединили в один закон

В Ярославскую облдуму губернатор Михаил Евраев внес законопроект, которым будет закреплен статус участника СВО и список региональных мер социальной поддержки. Документ размещен на сайте облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан по рекомендациям субъектам ЦФО. В рамках одного закона будут установлены меры поддержки участников СВО, членов их семей и членов семей погибших военнослужащих. Господин Евраев отметил, что статус участника СВО распространяется на мобилизованных, контрактников и на сотрудников отдельных подразделений и добровольческих формирований, которые выполняют задачи в зоне боевых действий. Также новый документ закрепляет период предоставления мер поддержки.

«Участникам специальной военной операции, признанным инвалидами вследствие военной травмы, членам их семей и членам семей погибших (умерших) участников специальной военной операции меры социальной поддержки будут предоставляться бессрочно, участникам специальной военной операции и членам их семей – до окончания года, следующего за годом завершения специальной военной операции»,— говорится в пояснительной записке.

Губернатор сообщил, что депутаты профильного комитета уже поддержали законопроект.

Алла Чижова