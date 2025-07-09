Песков: армия России продвигается вперед и создает буферные зоны

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на фронте. По его словам, вооруженные силы России продолжают двигаться вперед и создавать буферные зоны для безопасности регионов РФ.

«Мы идем вперед, каждый новый день украинской стороне придется соглашаться с новыми реалиями»,— сказал он на брифинге. Представитель президента добавил, что ситуация на земле меняется ежедневно.

О создании буферной зоны безопасности вдоль российско-украинской границы президент Владимир Путин сообщил в мае. Для этого российские войска наступали в Днепропетровской области. Речь шла также о Сумской области Украины.

Подробнее — в материале «Ъ» «Буферная зона надвигается на Сумы».