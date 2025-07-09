Правительство пока не вводит полный запрет на экспорт бензина

На состоявшемся 9 июля совещании по вопросам внутреннего топливного рынка с участием вице-премьера Александра Новака решение о полном запрете на экспорт бензина не было принято. Об этом сообщили “Ъ” в пресс-службе вице-премьера. По словам источника “Ъ” в отрасли, с предложением о запрете на встрече выступили ФАС и Минэнерго. Ведомства намерены наблюдать за ситуацией на топливном рынке и при дальнейшем росте оптовых цен на бензин могут ввести ограничения на экспорт, отмечает он.

Сейчас экспорт бензина разрешен производителям, выпускающим более 1 млн тонн в год, а для трейдеров, нефтебаз и НПЗ меньшей мощности запрет остается в силе. Запрет для непроизводителей действует до 31 августа.

Биржевые цены на топливо начали расти в конце июня, обновляя годовые максимумы. По мнению участников рынка, главным фактором роста котировок, помимо сезонного увеличения спроса и ремонтов на НПЗ, которые приводят к снижению объема биржевых продаж, стали закупки крупными нефтекомпаниями топлива друг у друга, данные о которых не публикуются. В то же время розничная торговля бензином в июле оказалась в зоне убытков, причем как у независимых сетей, так и у крупнейших нефтяных компаний. Рентабельность АЗС, особенно по продажам АИ-92, стала отрицательной.

Подробнее о ситуации на топливном рынке — в материале «Бензин продался в минус».

Ольга Семеновых