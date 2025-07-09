Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя команды «Формулы-1» Red Bull

Кристиан Хорнер уволен с поста руководителя команды Red Bull, участвующей в «Формуле-1». Его сменил Лоран Мекис из дочерней команды Racing Bulls.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gintare Karpaviciute / Reuters Фото: Gintare Karpaviciute / Reuters

Хорнер руководил командой с 2005 года. За этот период команда шесть раз побеждала в Кубке конструкторов, а гонщики Red Bull восемь раз становились чемпионами «Формулы-1».

Ранее портал GPblog со ссылкой на источники сообщал, что после смерти основателя Red Bull Дитриха Матешица в 2022 году Хорнер «получил слишком много власти». Это не нравилось многим членам команды, в том числе пилоту Максу Ферстаппену.

В 2024 году стало известно, что одна из коллег обвинила Хорнера в неподобающем поведении. В отношении руководителя Red Bull началось расследование. Суть обвинений не раскрывалась. После проведенного внутрикомандного расследования Хорнер был оправдан.

На данный момент Red Bull занимает четвертое место в Кубке конструкторов. Отрыв от лидирующего McLaren составляет 288 очков.

Таисия Орлова