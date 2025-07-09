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На Ставрополье с 2022 года отремонтировали 10 мостов местного значения

В Ставропольском крае с 2022 года отремонтировали десять мостов, расположенных на дорогах местного значения. Об этом сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Один из мостов находится в селе Китаевском Новоселицкого округа. Он соединяет две части населенного пункта и обеспечивает прямой доступ к социальной инфраструктуре (школа, детсад а также местная больница).

В этом году в Новоселицком округе планируется отремонтировать еще два моста. Работы завершат осенью.

Мария Хоперская

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