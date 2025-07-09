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Застройщикам Краснодара рекомендовали соблюдать сроки ввода объектов

Застройщикам Краснодарского края рекомендовали не переносить сроки ввода многоквартирного жилья, сообщают «Ведомости Юг». Об этом стало известно в ходе конгресса «Жилищная политика», который проходит 9 июля в Краснодаре.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Заместитель руководителя регионального департамента по надзору в строительной сфере Татьяна Шарапова напомнила, что ранее профильное ведомство неоднократно собирало застройщиков, чтобы рекомендовать соблюдать сроки, заявленные в проектных декларациях.

«Мы неоднократно собирали застройщиков и представителей органов исполнительной власти и давали рекомендацию не сдвигать сроки ввода. Сдавать жилье так, как это предусмотрено проектными декларациями»,— отметила госпожа Шарапова.

По ее словам, при срыве сроков департамент вынужден обращаться в суд, что негативно сказывается на репутации девелопера и может повлиять на его взаимоотношения с банками. В связи с этим строительные компании, как подчеркнула она, не заинтересованы в нарушении сроков.

Глава Ассоциации застройщиков Краснодарского края и Адыгеи Олег Колмычек, в свою очередь, указал на снижение спроса. По его словам, после ввода дома в эксплуатацию квартиры становится сложнее продать как новостройку — объект быстро переходит в категорию вторичного жилья и теряет доступ к льготным ипотечным программам.

Руководитель департамента архитектуры и градостроительства края Илья Поздняков добавил, что в Краснодаре отсутствует выраженный сегмент бизнес-класса. По его словам, уровень жилья в городе чаще определяется не характеристиками объекта, а близостью к центру. Он также отметил, что в новых жилых комплексах не хватает признаков бизнес-класса — просторных холлов, общих зон, кинозалов и детских комнат. Причину этого господин Поздняков видит в том, что региональный девелопмент вырос из сегмента массового строительства.

Конгресс «Жилищная политика» проходит 9 июля. В нем принимают участие представители власти, девелоперы, архитекторы и эксперты. В рамках мероприятия участникам представляют проекты новых жилых комплексов, банковские инструменты финансирования и меры господдержки. Также заявлены презентации технологий, применяемых в жилищном строительстве.

Богдан Кобец

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