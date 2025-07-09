Охранники не пропустили машину с ребенком-инвалидом на пляж в Новороссийске

Сотрудники частного охранного предприятия не пропустили машину с ребенком-инвалидом на пляж в районе Суджукской косы в Новороссийске. Об этом сообщили в пресс-службе управления курортов и туризма города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По предварительным данным, автомобиль со специальным знаком на лобовом стекле подъехал к шлагбауму перед пляжем, однако охранники потребовали предоставить документ, подтверждающий инвалидность.

Соответствующих документов у матери ребенка не оказалось, однако она предоставила разрешение на использование льгот инвалидности через приложение «Госуслуги».

В управлении заявили, что на территорию специально оборудованного пляжа к месту отдыха маломобильных граждан могут быть пропущены любые транспортные средства, если водитель предоставляет соответствующее удостоверение. По факту инцидента с сотрудниками ЧОП проведена разъяснительная беседа о необходимости проверки документов.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что на новороссийских пляжах запланировано обустройство доступной среды на 95 млн руб. Проекты касаются пляжей «Дюрсо», «Русское море», «Алексино», «Суджукская коса» и «Адмирал». В случае одобрения в краевом министерстве обновления на этих пляжах появятся в 2026 году.