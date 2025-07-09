Зарубежные СМИ: К чему приведет смена риторики президента США по Украине?

Дональд Трамп заявил о «маленьком сюрпризе» для Российской Федерации. Президент США рассказал журналистам, что изучает законопроект о санкциях против Москвы, предложенный сенатором Линдси Грэмом (внесен в российский перечень террористов и экстремистов). Он предполагает введение пошлин в 500% для стран, которые покупают российские товары и ресурсы. Критика в адрес президента РФ Владимира Путина стала самой резкой за все время пребывания Дональда Трампа на посту президента США. Как допускает The New York Times, разочарование главы Белого дома вызвано тем, что его намерение положить конец конфликту как можно скорее не совпало с реальностью. На этом фоне его телефонный разговор с Владимиром Зеленским прошел более позитивно, чем прежде. Все вместе могло повлиять на решение Трампа возобновить поставки вооружения на Украину, в которые входят система ПВО Patriot, высокоточные бомбы и ракеты. Впрочем, как писал Axios, речь идет всего о 10 снарядах к системе ПРО». Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

На прошлой неделе Пентагон на время приостановил поставки части вооружения другим странам: на складе проходила ревизия, и стоял вопрос, нет ли дефицита в самих Соединенных Штатах. Как сообщает Associated Press, Трампа этот шаг застал врасплох.

CNN стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет единолично принял такое решение и не поставил президента в известность. Впрочем, пресс-секретарь Минобороны США Кингсли Уилсон эту информацию опровергает.

Тем не менее пауза в поставках была недолгой. По данным Wall Street Journal, после телефонного разговора с Владимиром Зеленским в минувшую 4 июля Белый дом вновь стал рассматривать возможность военной поддержки Украины. Если это произойдет, то станет первым случаем, когда Трамп одобрит поставки вооружения сверх количества, которое утверждал Джо Байден, уточняет издание.

Как добавляет CNN, внезапное изменение поведения Трампа может вернуть конфликт к противостоянию России и Запада. Дипломатия кажется бессмысленной, а Вашингтон обязан поддержать Киев, чтобы не потерять свое лицо.

8 июля Владимир Зеленский поручил министру обороны Рустему Умерову и главкому Александру Сырскому активизировать контакты с Соединенными Штатами. И подчеркнул, что результатов ждет как можно скорее. При этом в самой Украине уже смирились с затянувшимся конфликтом, пишет The Times со ссылкой на бывшего украинского министра обороны Алексея Резника.

Европа намерена продолжать оказывать помощь Киеву. По данным Bloomberg, Евросоюз рассматривает возможность создания фонда в размере €100 млрд. Он может стать частью следующего семилетнего бюджета альянса, а выплаты начнутся в 2028 году. За время конфликта ЕС предоставил Украине почти $160 млрд, а шаг в сторону нового финансирования перенесет бремя поддержки с США на Европу, заключает Bloomberg.

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