Военнослужащие смогут мгновенно подтверждать участие в СВО онлайн

Минобороны и Минцифры совместно «реализовали техническую возможность» для военнослужащих мгновенно подтверждать участие в СВО онлайн. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Участникам СВО и их семьям больше не потребуется приносить бумажные справки и документы, чтобы подтверждать право на положенные им меры поддержки,— говорится в пресс-релизе Минобороны. — Все будет проходить автоматически».

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, срок обработки данных теперь будет сокращен с четырех дней до нескольких секунд. Он добавил, что ведомства проанализировали все меры поддержки на федеральном и региональном уровнях и подготовили план по их цифровой трансформации.

На сегодняшний день пользователями «Госуслуг» сформировано онлайн более 110 тыс. справок об участии в СВО. Кроме того, военнослужащие и члены их семей теперь могут подтвердить свою льготу онлайн при подаче заявлений в учебные заведения. Такой возможностью воспользовались уже более 8 тыс. абитуриентов.

Подробнее о поддержке военнослужащих — в материале «Ъ» «Льготы отправили на доработку».