Льготы отправили на доработку

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 7 июля утвердила отзывы на ряд инициатив, направленных на расширение льгот и преференций для военнослужащих. Поправки «Справедливой России — За правду» (СРЗП) о создании кадрового резерва ветеранов боевых действий были признаны «нуждающимися в существенной доработке», хотя саму тему реализации потенциала бойцов в Белом доме назвали «заслуживающей внимания». А два проекта сенатора Дарьи Лантратовой о новых льготах для военных комиссия поддержала «при условии доработки», высказав ряд технических замечаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Поправки к закону о государственной гражданской службе, предполагающие учреждение на федеральном, региональном и муниципальном уровнях кадрового резерва ветеранов боевых действий, включая участников специальной военной операции (СВО), внесли в Думу лидер СРЗП Сергей Миронов и вице-спикер от партии Александр Бабаков. Как говорится в пояснительной записке к документу, его цель — «обеспечить приоритетное трудоустройство ветеранов» на госслужбу, что позволит им «полноценно интегрироваться в общество и использовать свой профессиональный потенциал».

Ветераны боевых действий «обладают высоким уровнем дисциплины, управленческих и аналитических навыков», но после завершения службы многие из них сталкиваются с трудностями при «интеграции в гражданскую профессиональную среду», отмечают депутаты. Согласно проекту, включение ветеранов в кадровый резерв должно происходить на основании их заявления и решения представителя нанимателя с указанием группы должностей гражданской службы, на которые могут быть назначены бывшие бойцы. Также предлагается предоставить им право на ежегодное бесплатное прохождение программ повышения квалификации и переподготовки.

Как подчеркивается в проекте отзыва правительства, предложения, направленные на раскрытие кадрового потенциала ветеранов боевых действий, «актуальны и заслуживают внимания».

Однако по действующему законодательству ветераны уже подлежат включению в кадровые резервы различных уровней. Также комиссия напомнила о президентской кадровой программе для участников СВО «Время героев» и аналогичных региональных проектах. В связи с этим, решила правкомиссия, законопроект «нуждается в существенной доработке».

Две инициативы сенатора Дарьи Лантратовой о внесении поправок в закон «О статусе военнослужащих» были поддержаны «с учетом доработки». В первом проекте сенатор предлагает предоставить военнослужащим право на бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) и обратно. Сейчас военнослужащие чаще всего проходят ВВК в военных медучреждениях по месту службы, но иногда для подтверждения или опровержения диагноза нужно более тщательное обследование.

Норма о компенсации расходов в таких случаях закреплена в приказах Минобороны, МЧС и Росгвардии, а поправка, по сути, призвана узаконить эту практику.

Замечания правительства к проекту носят скорее технический характер: в частности, там отметили, что финансирование новой нормы планируется осуществлять за счет средств Минобороны, в то время как военная служба имеет место и в других ведомствах, и это стоит отразить в сопроводительных материалах. Схожее дополнение — с прогнозом расходов всех заинтересованных ведомств — правкомиссия попросила внести и в другой проект, которым предложено распространить действие предусмотренных законом льгот и социальных гарантий на детей военнослужащих, достигших 18 лет до 1 сентября года, в котором они завершили получение среднего образования.

Ксения Веретенникова, Дмитрий Сотак