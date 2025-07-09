Отключения электроэнергии сохраняются в четырех районах Ярославской области

По состоянию на 06:00 09 июля отключения электроэнергии из-за непогоды сохранялись в Некрасовском, Ярославском, Ростовском, Переславль-Залесском муниципальных округах. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго» Фото: филиал «Россети Центр» – «Ярэнерго»

В восстановительных работах после прошедшей грозы задействованы 280 специалистов, что в 2,5 раза больше, чем вечером 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе филиала «Россети Центр» - «Ярэнерго».

Всего работают 83 бригады (32 — 8 июля). В «Ярэнерго» уточнили, что основная часть специалистов сосредоточена в Ярославском, Ростовском и Некрасовском округах.

«Устранение последствий непогоды ведется в круглосуточном режиме. К 9:00 энергетики восстановили провода в 38 пролетах ЛЭП, сняли с ЛЭП 67 деревьев, заменили 16 опор. Поврежденные участки локализованы, максимально выполнены переключения потребителей на резервные схемы электроснабжения»,— сообщили в пресс-службе утром 9 июля.

Днем 8 июля в Ярославской области прошла сильная гроза. Последствиями непогоды стали сотни упавших деревьев, сорванные крыши домов, пострадавшие автомобили, унесенные остановки и детские площадки. Последствия грозы в Ярославской области смотрите в фотогалерее «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова