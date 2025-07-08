Четыре человека пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За минувшие сутки ВСУ ударили по семи муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 76 боеприпасов и 118 беспилотников. В результате пострадали четыре мирных жителя, в том числе полуторагодовалая девочка. Разрушения получили 20 жилых помещений и 19 транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе по поселкам Дубовое, Майский, Северный и Октябрьский, селам Ближнее, Новая Деревня, Отрадное, Репное, Чайки и Ясные Зори выпустили 17 БПЛА. В селе Чайки повреждено здание сельхозпредприятия, в селе Ясные Зори и поселке Майский — по одному частному дому, в селе Отрадное — два частных дома и надворная постройка. Сегодня ночью в поселке Северный в результате атаки беспилотника пострадал коммерческий объект.

В Борисовском районе поселок Борисовка, села Зозули и Стригуны атаковали пятью беспилотниками. В поселке Борисовка ранены три человека. Двух мирных жительниц отпустили на амбулаторное лечение, девочка находится в больнице. Во дворе многоквартирного дома разрушения получили шесть легковых автомобилей и девять квартир.

В Валуйском округе села Борки и Казинка, хутора Бабка и Михайловка подверглись ударам восьми дронов. В селе Казинка повреждена линия электропередачи, в селе Борки — инфраструктурный объект связи, на хуторе Михайловка — частный дом.

В Волоконовском районе села Борисовка, Волчья Александровка и Коновалово, хутора Зеленый Клин, Хуторище и Шаховка подверглись атакам 17 беспилотников. В селе Борисовка вследствие удара дрона по «Газели» ранен мирный житель, он госпитализирован. Транспортное средство получило повреждения. От ударов FPV-дронов в селе Волчья Александровка сгорел легковой автомобиль и пострадал инфраструктурный объект связи, на хуторе Шаховка разрушения получил еще один легковой автомобиль, на хуторе Хуторище — частный дом.

В Грайворонском округе по городу Грайворон, поселкам Горьковский и Чапаевский, селам Безымено, Глотово, Козинка, Мокрая Орловка и Пороз выпустили 17 боеприпасов и 12 беспилотников. Вчера вечером в Грайвороне от детонации дрона осколками посекло легковой автомобиль. Сегодня ночью в Горьковском в результате сброса взрывного устройства с беспилотника сгорел двухквартирный дом.

В Краснояружском районе поселок Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Теребрено, Поповка и Староселье подверглись 12 обстрелам, в ходе которых выпустили 56 боеприпасов, и атакам 24 БПЛА. Информация о последствиях уточняется.

В Шебекинском округе по городу Шебекино, селам Архангельское, Белянка, Вознесеновка, Графовка, Ивановка, Максимовка, Муром, Нижнее Березово-Второе и хутору Бондаренков ударили с помощью 33 беспилотников. Кроме того, в районе села Новая Таволжанка зафиксировано попадание одного боеприпаса. Вчера в областную клиническую больницу обратилась мирная жительница, которая получила баротравму в ночь на 7 июля в Шебекине. Она госпитализирована. В результате атак беспилотников в селе Нижнее Березово-Второе осколками посекло два легковых автомобиля, на участках автодороги Архангельское — Шамино и Шебекино — Волоконовка повреждены по одному легковому автомобилю, на хуторе Бондаренков — три частных дома, легковой и грузовой автомобили, в селе Муром — сельхозпредприятие и частный дом. Сегодня ночью в Шебекине с беспилотника сбросили взрывное устройство — разрушения получили три автомобиля.

О последствиях обстрелов макрорегиона на выходных — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова