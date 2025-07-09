Команда с Матвеем Мичковым в составе выиграла КХЛ 3х3 Фест

Команда Доната Стальнова одержала победу в выставочном мини-турнире Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 3х3 Фест. В финале она оказалась сильнее команды Егора Зайцева — 9:7.

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В составе победителей играл форвард Матвей Мичков, который провел завершившийся сезон в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс». Он отметился дублем в полуфинальной игре. В решающем матче турнира «золотую» шайбу забросил Дмитрий Бучельников — один из главных молодых талантов Fonbet Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), перешедший этим летом в ЦСКА. По ходу матча команда Стальнова уступала со счетом 1:6, но перевернула игру и взяла трофей. В церемонии награждения принял участие президент КХЛ Алексей Морозов.

Всего же турнир, прошедший на льду «ЦСКА-Арены» в Москве, состоял из четырех встреч и начинался с полуфинальной стадии. Сыгранный незадолго до финала матч за бронзу завершился победой команды Павла Порядина над командой Егора Яковлева — 3:2.

9 июля возобновится суперфинал дебютного сезона КХЛ 3х3, в котором принимают участие команды, основанные на базе клубов КХЛ. К этому моменту сыграно два тура из пяти. Возглавляет турнирную таблицу казанский «Ак Барс» с 4 очками. Столько же у уфимского «Салавата Юлаева», который отстает по дополнительным показателям. Следом идут магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор» (по 2 балла). Очков пока не набрали минское «Динамо» и омский «Авангард». Заключительный этап суперфинала пройдет 12 июля, в него пробьются четыре лучшие команды кругового турнира. Он представляет из себя play-off из четырех матчей: двух полуфиналов, встречи за третье место и финала.

Подробнее о турнире — в материале «Ъ» «Хоккей в масштабе».

Арнольд Кабанов