«Синара» представила новый низкопольный трамвай на «Иннопроме»

«Синара» представила низкопольный трамвай «Синара 71-233» на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге. По словам генерального директора «Синара Городские машины» Сергея Шунина, трамвай планируют поставлять в Екатеринбург и другие города страны.

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Низкопольный трамвай полностью совместим с существующей трамвайной инфраструктурой. Срок службы — 30 лет. Трамвай имеет автономный ход 3 км, при этом он может передвигаться без связи с локальной сетью, компания заявляет, что энергопотребление машины ниже на 15%, чем у ее аналогов.

Трамвай вмещает 308 человек, посадочных мест — 70, внутри есть система климат-контроля и USB-розетки. Покрытие снаружи трамвая — антивандальное. В салоне есть система учета пассажиров.

Поставки планируют начать в следующем году. «Мы, конечно, нацелены на то, чтобы предлагать наш трамвай для нашего базового города Екатеринбург»,— сказал Сергей Шунин, отметив, что одним городом компания ограничиваться не планирует.

«Синара» начала производить городской электротранспорт два года назад, при этом по итогам I полугодия доля рынка компании составила 60%, рассказал Сергей Шунин. В Екатеринбурге с декабря ходит 50 троллейбусов «Синары».

Ранее коммерческий директор «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) Александр Мирошник рассказал, что администрация Екатеринбурга сравнит два пятисекционных трамвая: от ПК ТС и от Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), а затем примет решение, какой оставить в городе.

Анна Капустина