Полпред УрФО Жога дал оценку выставке «Иннопром» в Екатеринбурге

Российская промышленность уверенно двигается по пути инноваций, сказал полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога, оценивая проведение 15-й международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Для него эта выставка стала первой после прибытия на Урал в связи с назначением на должность полпреда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Артем Жога Фото: Telegram-канал полпреда УрФО Артема Жоги Михаил Мишустин (первый слева), Артем Жога (первый справа) Фото: Telegram-канал полпреда УрФО Артема Жоги Следующая фотография 1 / 2 Артем Жога Фото: Telegram-канал полпреда УрФО Артема Жоги Михаил Мишустин (первый слева), Артем Жога (первый справа) Фото: Telegram-канал полпреда УрФО Артема Жоги

Господин Жога выразил уверенность, что командная работа в сфере промышленности обеспечит России не только прорыв в экономике, но и мировое технологическое лидерство. «Премьер-министр Михаил Мишустин на главной пленарной сессии подчеркнул: практически все отрасли российской экономики растут, несмотря на западные санкции. Этот успех — лучший ответ инициаторам антироссийских действий»,— добавил полпред.

Международная промышленная выставка «Иннопром» открылась в Екатеринбурге в 15-й раз 7 июля. Она будет проходить в международном выставочном центре (МВЦ) «Екатеринбург-Экспо» по 10 июля включительно. Главной темой выставки стало «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв», страной-партнерам выступила Саудовская Аравия. По данным организаторов, на 50 тыс. кв м выставочной площади свою продукцию представят свыше 1000 компаний, всего выставку в этом году посетят более 47 тыс. участников из 60 стран мира.

Какие заявления сделал на «Иннопроме» Михаил Мишустин — в материале «Премьер-министр почувствовал успех»

Ирина Пичурина