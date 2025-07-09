В Ярославле продолжают устранять последствия стихии

В Ярославле продолжают устранять последствия сильного ветра и дождя, которые обрушились на город вчера вечером, сообщили в мэрии города. Непогода повалила множество деревьев и повредила линии электропередачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Практически сразу же началась работа по ликвидации последствий. В каждом районе города задействованы пять специализированных бригад.

«Были устранены препятствия на дорогах, обеспечивающих движение общественного транспорта и автомобилей. За это время убрали более 40 деревьев. Работа продолжалась в усиленном режиме, чтобы ярославцы смогли без проблем добраться утром до работы»,— сообщили в мэрии Ярославля.

Основное внимание уделено очистке дорог для общественного транспорта и автомобилей. Мэрия Ярославля призывает жителей соблюдать осторожность и следить за сообщениями служб экстренного реагирования.

Антон Голицын