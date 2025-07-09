«Поводов для радости немного»

Дональд Трамп впервые крайне жестко высказался в адрес Владимира Путина. Президент США подтвердил, что санкционировал поставки Киеву оборонных систем. Кроме того, он заявил, что всерьез рассматривает новые ограничительные меры против Москвы. В Кремле ранее отметили, что Запад не настроен на мирное решение украинского конфликта. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что градус противостояния будет и дальше повышаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп после небольшой разминки 8 июля решил сделать ряд более конкретных заявлений по, скажем так, украинской тематике. В частности, президент Соединенных Штатов резко изменил тональность высказываний в отношении российского коллеги. Общий смысл в том, что Владимир Путин произносит много красивых слов, цель которых, мягко говоря, заключается в том, чтобы ввести международную общественность в заблуждение, а на самом деле прекращать боевые действия он не хочет. Трамп выразился более жестко, так сказать, на грани.

Но как бы то ни было, он очень недоволен. На просьбу журналиста уточнить, в чем может конкретно выразиться это самое недовольство, глава Белого дома предпочел ситуацию «подвесить» и ответил вопросом на вопрос: разве мы не хотим преподнести небольшой сюрприз? Видимо, речь идет о России. Впрочем, конкретика есть. Дональд Трамп подтвердил, что санкционировал передачу Киеву оборонительных вооружений. Он всерьез рассматривает введение против РФ новых санкций. Тот самый законопроект с высокой долей вероятности будет-таки рассмотрен в Сенате прямо на следующий день. Кроме того, президент США пообещал ввести 10-процентные пошлины против всех стран БРИКС.

Сюда же можно добавить, что практически одновременно со всем этим президент Франции Эмманюэль Макрон с трибуны парламента Великобритании обещал, что европейцы «никогда не оставят Украину», и созданная «коалиция желающих» тому подтверждение. Здесь нужно в очередной раз напомнить, что заседание этого нового объединения состоится в ближайшие дни в Риме. Можно рискнуть предположить, что там будет раскрыт тот самый сюрприз Дональда Трампа.

В целом очень похоже, что западный мир после недолгого размежевания или, того хуже, раскола вновь объединяется. Возвращается в полной мере и антироссийская риторика. Собственно, все к этому шло.

Похоже, Трамп вновь не наш, не оправдал доверия. Как хорошо все начиналось, столько надежд было. Как бы не пришлось бы теперь вспоминать теплым словом демократов-идеалистов Джо Байдена, Барака Обаму и Камалу Харрис. Однако пока ничего еще не случилось.

На сегодня есть только красивые слова. Когда последуют реальные шаги, тогда можно будет делать выводы. Главное состоит в том, что противостояние вокруг Украины явно затягивается. Если, конечно, вдруг не случится некая сенсация. Сейчас все возможно, в том числе и это. Но по факту приходится повторять, что ставки вновь серьезно повышаются, конфликт переходит на новый уровень. Каждая из сторон намерена стоять на своем. Так, поводов для радости немного.

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Дмитрий Дризе