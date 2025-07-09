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Коммерсантъ FM
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«Поводов для радости немного»

Дмитрий Дризе — о «прозрении» президента США

Дональд Трамп впервые крайне жестко высказался в адрес Владимира Путина. Президент США подтвердил, что санкционировал поставки Киеву оборонных систем. Кроме того, он заявил, что всерьез рассматривает новые ограничительные меры против Москвы. В Кремле ранее отметили, что Запад не настроен на мирное решение украинского конфликта. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что градус противостояния будет и дальше повышаться.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп после небольшой разминки 8 июля решил сделать ряд более конкретных заявлений по, скажем так, украинской тематике. В частности, президент Соединенных Штатов резко изменил тональность высказываний в отношении российского коллеги. Общий смысл в том, что Владимир Путин произносит много красивых слов, цель которых, мягко говоря, заключается в том, чтобы ввести международную общественность в заблуждение, а на самом деле прекращать боевые действия он не хочет. Трамп выразился более жестко, так сказать, на грани.

Есть ли БРИКС при Трампе

Но как бы то ни было, он очень недоволен. На просьбу журналиста уточнить, в чем может конкретно выразиться это самое недовольство, глава Белого дома предпочел ситуацию «подвесить» и ответил вопросом на вопрос: разве мы не хотим преподнести небольшой сюрприз? Видимо, речь идет о России. Впрочем, конкретика есть. Дональд Трамп подтвердил, что санкционировал передачу Киеву оборонительных вооружений. Он всерьез рассматривает введение против РФ новых санкций. Тот самый законопроект с высокой долей вероятности будет-таки рассмотрен в Сенате прямо на следующий день. Кроме того, президент США пообещал ввести 10-процентные пошлины против всех стран БРИКС.

Сюда же можно добавить, что практически одновременно со всем этим президент Франции Эмманюэль Макрон с трибуны парламента Великобритании обещал, что европейцы «никогда не оставят Украину», и созданная «коалиция желающих» тому подтверждение. Здесь нужно в очередной раз напомнить, что заседание этого нового объединения состоится в ближайшие дни в Риме. Можно рискнуть предположить, что там будет раскрыт тот самый сюрприз Дональда Трампа.

В целом очень похоже, что западный мир после недолгого размежевания или, того хуже, раскола вновь объединяется. Возвращается в полной мере и антироссийская риторика. Собственно, все к этому шло.

Похоже, Трамп вновь не наш, не оправдал доверия. Как хорошо все начиналось, столько надежд было. Как бы не пришлось бы теперь вспоминать теплым словом демократов-идеалистов Джо Байдена, Барака Обаму и Камалу Харрис. Однако пока ничего еще не случилось.

Что известно о возобновлении США поставок оружия Украине?

На сегодня есть только красивые слова. Когда последуют реальные шаги, тогда можно будет делать выводы. Главное состоит в том, что противостояние вокруг Украины явно затягивается. Если, конечно, вдруг не случится некая сенсация. Сейчас все возможно, в том числе и это. Но по факту приходится повторять, что ставки вновь серьезно повышаются, конфликт переходит на новый уровень. Каждая из сторон намерена стоять на своем. Так, поводов для радости немного.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе

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