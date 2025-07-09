Член-корреспондент РАН из Переславля 11 июля услышит приговор

Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора по уголовному делу в отношении Сергея Абрамова, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ярославского облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Напомним, что Сергея Абрамова обвиняют в перечислении средств Фонду борьбы с коррупцией (признан в РФ экстремистской организацией, запрещен и ликвидирован). В ходе прений обвинение попросило признать господина Абрамова виновным и назначить штраф в размере 450 тыс. руб. Защита и сам подсудимый настаивают на оправдании. Приговор будет оглашен 11 июля.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Сергей Абрамов с апреля по октябрь 2023 года находился под домашним арестом. В ноябре следствие ходатайствовало в суде о назначении ученому стационарной судебно-психиатрической экспертизы, ходатайство было удовлетворено. Экспертиза проходила в декабре 2023 года, согласно заключению, господин Абрамов был признан вменяемым.

Алла Чижова