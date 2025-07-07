Жительнице Урала назначен условный срок за жестокое обращение с приемными детьми

В Белоярском районном суде поселка Белоярский (Свердловская область) вынесен приговор 43-летней местной жительнице по делу об истязании приемных детей. Она признана виновной по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, суд назначил ей четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Суд установил, что опекунша пятерых детей с декабря 2018 по декабрь 2019 года в Екатеринбурге и с января 2021 по ноябрь 2022 года в Белоярском, избивала детей, а также кричала на них, оскорбляла их и применяла наказания, приводившие к телесным повреждениям. В наказание она закрывала детей в подвале на ночь, запрещая им рассказывать о происходящем. Поводом для насилия было непослушание.

О жестоком обращении с детьми стало известно после того, как жительница выгнала троих детей на улицу убирать снег и не пускала их домой. Дети обратились за помощью к соседке, которая накормила их и сообщила органам опеки о случившемся.

Осужденная не признала вину. Суд также обязал ее выплатить компенсацию в размере 300 тыс. руб. в пользу детей. Приговор не вступил в силу. Опекунство осужденной ранее было прекращено.

Ранее в Свердловском областном в суде Вероника Наумова — опекунша шестилетнего мальчика Далера, обвиняемая в его убийстве — выступила с последним словом и заявила, что не причастна к смерти малолетнего. Гособвинение запросило для нее максимально возможное наказание в виде 25 лет колонии общего режима.

Ирина Пичурина